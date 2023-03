WhatsApp, in arrivo incredibili novità

WhatsApp è l’app di messaggistica più utilizzata al mondo e circa circa 3 miliardi di utenti attivi in tutti i Paesi in cui è possibile utilizzarla. Riesce a mantenere il suo primato grazie ai continui aggiornamenti che mette in atto per implementare nuove funzionalità che potrebbero migliorare l’esperienza degli utenti sull’applicazione.

Negli ultimi tempi non sono mancati straordinari aggiornamenti come la creazione degli avatar, oppure la possibilità di inserire messaggi vocali dalla durata di 30 secondi sullo stato. Questi sono solo alcuni esempi delle novità che WhatsApp ha intenzione di portare sull’app in questo 2023.

WhatsApp, l’arrivo dei gruppi in scadenza

Una delle incredibili novità che dovrebbe arrivare nei prossimi mesi sull’app di Meta è la possibilità di impostare una data di scadenza precisa per i gruppi. Ogni utente potrà decidere di utilizzare questa funzione scegliendo tra varie opzioni di scadenza come un giorno, una settimana o una qualsiasi data precisa. Una volta arrivata quella data WhatsApp ti ricorderà di pulire le chat di quel gruppo. Si tratta di un ottimo metodo per tenere pulita l’applicazione, senza appesantirla con del materiale che potrebbe essere inutile conservare.

Utile soprattutto per i gruppi che vengono creati per determinati eventi come compleanni, feste, lauree ecc ecc. L’opzione sarà disponibile solo per gli amministratori, quindi non c’è il rischio che un partecipante qualsiasi decida di eliminare il gruppo.

Silenziare le chiamate degli sconosciuti

Un’altra novità prevista per il 2023 è la possibilità di silenziare le chiamate provenienti da numeri sconosciuti. Le chiamate rimarranno comunque presenti sul centro notifiche ma non disturberanno più gli utenti. La novità si rende necessaria dopo che molti utenti avevano lamentato di ricevere numerose chiamate spam da numeri sconosciuti.