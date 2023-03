Samsung Galaxy F14, rivelato il design da questi renders

Il colosso sudcoreano Samsung sta progettando l’arrivo di un nuovo smartphone. Si tratta del prossimo Samsung Galaxy F14 e sembra che sarà una sorta di versione re-branded dello scorso Samsung Galaxy M14, annunciato per il mercato indiano qualche settimana fa. In queste ore, in particolare, sono state pubblicate in rete alcune prime immagini renders.

Samsung Galaxy F14, emergono in rete le prime immagini renders

Samsung Galaxy F14 sarà uno dei prossimi smartphone del noto colosso sudcoreano Samsung. Come già accennato, nel corso delle ultime ore sono state pubblicate in rete sul sito web 91mobiles le prime immagini renders di quest’ultimo. Osservando i renders, possiamo notare come sul retro siano presenti due fotocamere posteriori più un piccolo flash.

Questi sensori sono separati tra loro. Dai renders possiamo poi scoprire due delle future colorazioni che saranno disponibili, ovvero Green e Pink. Le immagini non ci fanno vedere la parte frontale. Nonostante questo, sappiamo da precedenti rimors che lo smartphone disporrà di un Infinity-V Display con un notch a goccia centrale.

Nello specifico, il pannello dovrebbe essere un IPS LCD con una diagonale da 6.6 pollici e con una elevata frequenza di aggiornamento pari a 90Hz. Lo smartphone si caratterizzerà anche per la presenza di una grande batteria da 6000 mah. Dal punto di vista prestazionale, invece, sembra che ci sarà un processore di Samsung. Sembra che si tratterà in particolare del soc Exynos 1330.

Per il momento questo è quanto sappiamo sul prossimo medio di gamma Samsung Galaxy F14. Rimaniamo in attesa di ulteriori dettagli tecnici.