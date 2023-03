Canone RAI e BOLLO Auto, il trucco per non pagarli senza infrangere la LEGGE

Il mondo attualmente versa in una condizione di crisi senza eguali, soprattutto dopo la guerra che sta mietendo tantissime vittime. Tutto questo ha portato i prezzi a salire e le tasse a lievitare come non mai, portando anche gli utenti a protestare e non poco. Il problema sta proprio in quelle imposte inutili, le quali in Italia vengono identificate soprattutto in canone Rai e bollo auto.

Canone RAI e bollo, ci sono dei modi per non pagare le due tasse odiatissime in Italia

Ci sono dei modi per evitare quello che è il canone Rai, una tassa nazionale che è praticamente uguale per tutti. L’imposta viene pagata direttamente tramite la bolletta dell’elettricità, ma per evitare che questo succeda bisognerà dichiarare di avere uno dei seguenti requisiti. Innanzitutto tutte le persone con un’età che va dai 75 anni in su potranno essere esentate, senza alcun tipo di problema. La stessa cosa vale anche per coloro che hanno un reddito inferiore alla soglia minima, così come per le persone che all’interno della propria abitazione non possiedono una televisione in grado di ricevere i canali. Questo è per quanto concerne il canone Rai, mentre la situazione per il bollo cambia.

Il bollo auto infatti è una tassa che varia in base al veicolo che si possiede e soprattutto in base alla regione in cui si risiede. Ad oggi l’unica possibilità per non pagarlo e quella di acquistare un’automobile elettrica. In Lombardia e Piemonte ad esempio tutte le persone che acquistano un’auto elettrica sono automaticamente esentate dal bollo auto.