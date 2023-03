Queste monete rare possono farti guadagnare migliaia di euro se trovate

La maggior parte dei vacanzieri che si recano in Europa spesso riportano a casa banconote e monete non spese, che finiscono per prendere polvere da qualche parte o per essere utilizzate per la prossima avventura.

Tuttavia, ciò che molti viaggiatori potrebbero non rendersi conto è che alcuni di questi euro possono essere venduti ad un prezzo molto alto.

Potresti avere la stessa probabilità di trovare un euro finlandese ad Amburgo come a Helsinki. Nel 2002 sono state coniate solo circa 7000. Una è stata venduta all’asta per 6600 euro nel 2013.

Mentre nel 2002 sono state coniate 7000 monete da un centesimo italiano raffiguranti un simbolo torinese su due centesimi in bianco. La moneta da 1 centesimo è stata venduta a oltre 6000 euro.

Una moneta che può valere oltre 500 euro

Ad oggi sono state trovate solo una dozzina di queste monete, secondo NumisMag, il che significa che c’è una possibilità che tu possa essere in possesso di una di queste, soprattutto se hai visitato il nord Italia negli ultimi 17 anni.

Il 2 euro greco del 2002 invece mostra un mosaico spartano del III secolo d.C. Alcune versioni presentano una “S” nella stella in basso (a destra), che indica che è stato coniato in Finlandia.

Tuttavia, ciò che è più raro sono le versioni che presentano una “S” impressa in una delle stelle in basso. Questo sta per Suomi, che è Finlandia in finlandese, poiché era qui che venivano coniate queste monete, non ad Atene.

Sono quotate su Ebay per più di 500 euro e molte hanno un prezzo di partenza di migliaia di euro.