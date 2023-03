Phishing: ecco i consigli definitivi per riconoscere ogni attacco

Il phishing è una tecnica di attacco informatico utilizzata per ottenere informazioni personali o sensibili, come username, password, informazioni bancarie o di carta di credito, tramite l’invio di e-mail o messaggi di testo fraudolenti che sembrano provenire da fonti affidabili, come banche, siti web di shopping online o istituzioni governative. Gli hacker cercano di ingannare gli utenti inducendoli a fornire le loro informazioni personali attraverso siti web contraffatti, in modo che possano utilizzarle per scopi illegali, come il furto di identità o il phishing di denaro. Il phishing è una minaccia informatica sempre più comune e gli utenti dovrebbero essere consapevoli dei segnali di avvertimento e delle tecniche utilizzate dagli hacker per evitare di cadere in queste trappole.

Dei controlli step by step

Qui ci sono alcuni consigli per riconoscere il phishing: