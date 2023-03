Motori termici, ecco quando scompariranno in base alle case automobilistiche

L’UE ha annunciato l’eliminazione di auto a benzina e diesel dal 2035, spingendo le case automobilistiche globali verso l’elettrificazione. Molte aziende hanno già delineato piani precisi per un futuro sostenibile.

Motori termici: la roadmap del programma

Audi ha dichiarato che il suo ultimo modello a combustione interna sarà prodotto nel 2026, probabilmente il successore della Q5. Dal 2027, solo auto elettriche. BMW punta al 50% di auto elettriche vendute entro il 2030 e al 90% di modelli full electric in tutti i segmenti di mercato entro il 2023.

Mercedes mira a diventare completamente elettrica entro la fine del decennio, dove le condizioni di mercato lo consentano, come annunciato da Markus Schäfer, capo sviluppo. La Classe E potrebbe essere l’ultimo modello a combustione nel 2023.

Volkswagen non ha fornito date specifiche, ma mira a diventare leader globale delle auto elettriche entro il 2025, indicando una rapida eliminazione dei motori a combustione. Opel passerà all’elettrico in Europa dal 2028. Per le marche italiane, entro il 2024 Fiat offrirà modelli elettrici per tutti i veicoli, con l’eliminazione dei motori a combustione entro il 2030. La Fiat 500 Abarth è tra le auto elettriche italiane più attese del 2023.

Lancia proporrà l‘Ypsilon elettrica nel 2024, seguita da una nuova ammiraglia nel 2026 e dalla Delta elettrica nel 2028. Alfa Romeo sarà completamente elettrificata entro il 2027. Tra le marche francesi, Citroen interromperà la produzione di motori termici dal 2028, mentre Renault punta al 90% di elettriche entro il 2030.

In Asia, Toyota produrrà solo EV dal 2040, mentre Kia lancerà 14 modelli elettrici entro il 2027. Lexus prevede di diventare solo elettrica nel 2030 in Europa, Cina e Nord America e nel 2035 a livello globale.

Le supersportive come Lamborghini e Ferrari sono in ritardo sull’elettrificazione, mentre Porsche è più avanzata. Il CEO Blume ha dichiarato: “Entro la fine del decennio, oltre l’80% delle nostre auto sportive sarà elettrico, ibrido o completamente elettrico. Entro il 2025 saranno la metà. Solo la 911 avrà motori a combustione con carburante sintetico”