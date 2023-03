Nella sua ultima pièce teatrale, andata in onda il 3 marzo scorso, il famoso showman genovese Maurizio Crozza ha affrontato uno dei temi più attuali e scottanti del momento, ovvero la transizione ecologica verso le auto elettriche. Nel corso della rappresentazione, Crozza ha messo in scena una divertente “via crucis” per la ricarica dell’auto ad una colonnina elettrica, evidenziando l’enorme difficoltà che molti automobilisti italiani stanno incontrando nella gestione della propria mobilità sostenibile.

In particolare, Crozza ha sottolineato come le tariffe elettriche per la ricarica in Italia siano molto più elevate rispetto ad altri paesi europei, come ad esempio l’Olanda, dove il costo al kWh è molto più contenuto. Questa differenza di prezzo ha portato il comico genovese a proporre una soluzione alquanto curiosa e inaspettata, ovvero quella di acquistare un furgone diesel per poi andare a “fare il pieno” in Olanda con l’auto elettrica.

Crozza sulle macchine elettriche, peccato che in Italia l’energia costi 6 volte di che in Olanda

È importante sottolineare che i dati relativi ai costi al kWh non sono del tutto confrontabili tra i vari paesi europei, in quanto dipendono da molteplici fattori, come ad esempio il tipo di ricarica (domestica o pubblica, fast o normale), l’orario (di punta o fuori orario) e la presenza di eventuali abbonamenti. Inoltre, anche il confronto tra i prezzi delle auto termiche e quelle elettriche può risultare distorto, poiché quest’ultime sono spesso più costose all’acquisto ma più convenienti in termini di consumo e manutenzione.

Nonostante queste differenze e sfumature, la satira di Crozza ha colto nel segno, evidenziando una realtà con cui molti automobilisti si trovano a confrontarsi quotidianamente. Inoltre, la situazione delle tariffe elettriche in Italia è un tema di grande attualità e di grande preoccupazione per i cittadini, tanto che il Parlamento Europeo ha pensato di intervenire con una legge e un voto al riguardo.

Tuttavia, come sottolineato da Crozza nella sua pièce teatrale, il clima di sfiducia e di scetticismo nei confronti della politica e delle istituzioni non fa ben sperare per un cambiamento effettivo della situazione. La recente vicenda della corruzione che ha coinvolto alcuni esponenti del Parlamento Europeo ha infatti gettato ombre sulla credibilità e sulla capacità di questi organismi di agire concretamente per il bene comune.

Il monologo di Crozza si conclude con un inatteso intervento della Germania, che fa slittare la votazione definitiva sulla questione delle tariffe elettriche a data da destinarsi. Questo rinvio potrebbe anche coincidere con le elezioni europee del maggio 2024, rendendo ancora più incerto l’esito e la tempistica delle decisioni in merito alla transizione ecologica e alla sostenibilità del sistema dei trasporti.

In ogni caso, il monologo di Crozza rappresenta un’importante occasione per riflettere su una tematica di grande attualità e di grande importanza per il futuro del nostro pianeta. La transizione ecologica verso le auto elettriche rappresenta infatti una tappa fondamentale per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra e di lotta al cambiamento climatico.

Tuttavia, per rendere questa transizione effettiva e sostenibile, è necessario che vengano messi in campo tutti gli strumenti e le politiche necessarie per favorire il passaggio verso un sistema di mobilità sostenibile. Questo significa investire in infrastrutture per la ricarica delle auto elettriche, ma anche ridurre le tariffe elettriche per incentivare l’utilizzo di veicoli a zero emissioni.

Inoltre, è importante sottolineare come la transizione ecologica debba andare di pari passo con la giustizia sociale e con la tutela dei lavoratori del settore dei trasporti. Il passaggio verso un sistema di mobilità sostenibile potrebbe infatti comportare la perdita di posti di lavoro nel settore delle auto a combustione interna, e per questo è necessario prevedere politiche di transizione giuste ed efficaci per i lavoratori interessati.