BMW i5, entro fine anno debutterà la nuova berlina completamente elettrica

La riunione annuale BMW 2023 ha permesso al brand tedesco di fare il punto sulle novità in arrivo durante l’anno. La casa automobilistica ha svelato alcune notizie che faranno contenti gli appassionati del settore.

Tra queste spicca certamente la presentazione della prima berlina completamente elettrica della casa appartenente alla Serie 5. La vettura prenderà il nome di BMW i5 e arriverà sul mercato ad ottobre. Si tratta di un cambiamento importante per la casa.

La Serie 5 rappresenta una linea di prodotto estremamente importante per BMW oltre ad essere il modello di punta per l’azienda da oltre 50 anni. Sin dal lancio nel 1972, sono state oltre 10 milioni le unità prodotte. Tuttavia, la nuova BMW i5 non sarà solo una versione aggiornata del modello ma garantirà un’esperienza elettrificata completa.

Durante la riunione annuale, BMW ha svelato che il 2023 sarà l’anno del debutto della prima berlina completamente elettrica della serie 5, la BMW i5

La berlina i5 sarà prodotta presso lo stabilimento di Dingolfing nel sud della Baviera, il più grande impianto di BMW in Europa. La produzione inizierà nel corso dei prossimi mesi per rispettare il lancio previsto da ottobre.

Nonostante non sia stato annunciato il prezzo, BMW ha accennato di avere in programma l’introduzione di un “auto elettrica a basso costo” nella sua gamma, che attirerà sicuramente più consumatori. La nuova serie 5 sarà caratterizzata dall’elevato tasso di tecnologia a bordo.

Sarà centrale il sistema iDrive 8.5, uno schermo curvo simile a quello dell’SUV elettrico iX di BMW, integrato con i nuovi servizi digitali. L’obiettivo della casa tedesca è rendere la vettura più dinamica e confortevole e per questo sono previsti vari modelli per adattarsi a tutte le caratteristiche dei proprietari.

BMW ha confermato che la berlina i5 avrà una versione M ad alte prestazioni oltre ad una versione wagon. In questo modo, si andrà a ricalcare il successo della i450 elettrica, diventata il modello BMW M più venduto nel 2022.

Oltre alla i5, BMW ha anche rivelato che arriverà anche l’arrivo della iX2, la versione elettrica del SUV X2. Questo modello si affiancherà alla nuova iX1 che sarà presentata più avanti quest’anno. L’architettura flessibile del powertrain della nuova berlina serie 5 permetterà di offrire modelli completamente elettrici, ibridi plug-in, nonché un sistema ibrido leggero a 48V.