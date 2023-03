TIM batte VODAFONE facilmente con le pazze Wonder da 100GB

Tutte le grandi offerte degli altri gestori hanno stimolato anche le aziende più grandi a fare di meglio, nonostante il loro nome sia già blasonato. TIM per questa motivazione ha deciso di modificare alcuni dei suoi parametri principali, i quali da sempre vertono sulla qualità. Per più motivazioni infatti il famoso gestore italiano ha deciso di lanciare delle nuove offerte per i rientri ma questa volta con più contenuti e con prezzi molto più malleabili.

Lo scopo è quello di rendere la vita difficile a tutti gli altri gestori, i quali stanno aumentando nettamente il proprio pubblico. Soprattutto i virtuali avranno una doccia fredda, visto che non possono offrire quella che è la stessa qualità da sempre garantita da TIM.

TIM apre alle nuove offerte della gamma Wonder: chi rientra potrà avere da 70 a 100 giga con il 5G

La grande quantità di offerte ha fatto risvegliare nei vecchi provider quel sentimento di rivalsa, pronto a recuperare i vecchi clienti. Per questa motivazione anche un gestore come TIM che da sempre fa della qualità il suo cavallo di battaglia principale, ha deciso di modificare alcune scelte. Per questo sono nate le nuove offerte Wonder.

La prima, quella che ha meno contenuti, consente di avere ogni mese 1000 messaggi verso tutti con minuti senza limiti e 70 giga di traffico dati in 5G per 7,90 € al mese. La seconda offerta che è invece quella più interessante, consente di avere per un prezzo totale di 9,90 € al mese gli stessi contenuti per quanto riguarda minuti e messaggi. Per quanto concerne invece la rete, gli utenti potranno avere 100 giga in 5G.