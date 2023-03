TIM è pazza, marzo con offerte da 100GB quasi gratis per distruggere VODAFONE

Non c’è più tutta quella voglia di avere la massima qualità nel mondo della telefonia mobile, soprattutto per una ragione in particolare, ovvero quella relazionata alle infrastrutture italiane. Purtroppo in Italia non ci sono ancora le infrastrutture migliori per avere al massimo ad esempio la rete 5G, per cui gli utenti si accontentano anche del 4G. Questo significa che i gestori come TIM non possono fare altro che risentirne, soprattutto per la perenne battaglia da affrontare quotidianamente contro i provider virtuali.

TIM: la voglia di battere la concorrenza è tantissima, arrivano due offerte che non sono assolutamente battibili, ecco le Wonder

Mai prima d’ora gli utenti di TIM avevano avuto modo di rientrare a prezzi così bassi e questa volta il gestore farà del suo meglio per rendere tutto questo possibile. Chi stava aspettando infatti di ricevere una proposta di rientro, questa volta si ritroverà molto contento, soprattutto se risulterà tra i fortunati ad essere contattati dal provider italiano.

TIM lancia ufficialmente le due nuove offerte della linea Wonder, le quali sono due e si chiamano Wonder Five e Wonder Six. Entrambe sono molto simili tra loro ma si differenziano soprattutto per quanto riguarda la connessione ad Internet, la quale si presenta in quantità di giga diversi. I prezzi ovviamente sono anch’essi differenti tra loro, ma scopriamole meglio.

La prima delle due offerte del famoso gestore permette agli utenti di avere a disposizione minuti senza limiti per qualsiasi tipo di telefonata verso ogni gestore, 1000 messaggi verso qualsiasi provider ma soprattutto un quantitativo pari a 70 giga di connessione dati utilizzando la rete 5G. Il prezzo mensile corrisponde a 7,90 €.

Segue poi la sorella maggiore, quell’offerta che magari tutti bramano ogni giorno. Si tratta della Wonder Six, promozione che ogni mese consente alle persone di avere il massimo. Al suo interno infatti, oltre al prezzo molto vantaggioso di 9,90 € al mese, ci sono minuti senza limiti verso qualsiasi gestore e anche 1000 messaggi verso tutti. Per quanto riguarda la connessione ad Internet in 5G, gli utenti troveranno a loro disposizione 100 giga.