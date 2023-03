Netflix, le SERIE TV più amate del momento sono 3 in particolare

Netflix sta attraversando un periodo nel quale ci potrebbero essere dei cambiamenti per quanto riguarda i piani di abbonamento. Si parla dell’interruzione della possibilità di condividere la password con altre persone che non siano nello stesso nucleo familiare. Per quanto riguarda questo però bisognerà aspettare ancora qualche settimana per capire i risvolti effettivi.

Netflix, ecco quali sono le serie TV più appassionanti del momento e i film visti in assoluto

Passando oltre tutti quelli che sono i discorsi di contorno che parlano delle modifiche che ben presto Netflix potrebbe apportare ai suoi piani, ci sono poi le solite classifiche che il pubblico scruta ogni giorno in maniera abbastanza attenta.

Ce la famosissima piattaforma di streaming mondiale ci sono infatti due classifiche principali, ovvero quella in riferimento alle serie TV e quella in riferimento ai film. Quando si vuole guardare qualcosa di nuovo, la maggior parte delle persone si fionda in questi due elenchi, per capire cosa c’è di interessante.

Parlando delle serie TV, la scena viene rubata da Mare Fuori, che in questo momento sta svolgendo una funzione riepilogativa. Ci sono infatti solo le prime due stagioni in attesa della terza che a breve arriverà dopo essere già stata vista su RaiPlay. Magari chi non l’aveva mai vista ne sta approfittando adesso. Segue poi la nuova stagione di You, la quale porta la trama ad intrecciarsi sempre di più. Ecco poi anche la serie tv coreana The Glory, la quale farà appassionare tantissimi utenti.

Per quanto riguarda i film al primo posto ecco Luther, mentre al secondo e al terzo posto ci sono Un’isola da cambiare e Promises.