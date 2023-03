OnePlus Nord CE 3 Lite, ecco la possibile data di lancio

Il produttore cinese OnePlus sta preparando l’arrivo di diversi nuovi smartphone appartenenti alla serie Nord. Uno dei prossimi device sarà il nuovo OnePlus Nord CE 3 Lite. Secondo quanto è emerso nel corso delle ultime ore, in particolare, questo smartphone potrebbe debuttare ufficialmente già il 4 aprile 2023.

OnePlus Nord CE 3 Lite potrebbe arrivare ufficialmente già il prossimo 4 aprile

A quanto pare OnePlus è già pronta a presentare sul mercato nuovi smartphone. Come accennato in apertura, infatti, uno dei prossimi dispositivi sarà il nuovo OnePlus Nord CE 3 Lite e sembra che lo vedremo molto presto. In queste ore, infatti, il leaker Max Jambor ha rivelato che il debutto ufficiale potrebbe avvenire fra non molto.

Si parla infatti già del prossimo 4 aprile 2023. Per il momento, però, non sappiamo se sarà effettivamente così. Oltretutto, fino ad ora non sono mai emerse ulteriori informazioni su questo dispositivo. Sono invece emersi rumors riguardanti altri device della serie Nord. Tra questi ci sarà in particolare anche il nuovo OnePlus Nord 3.

Questo smartphone dovrebbe essere alimentato dal soc MediaTek Dimensity 9000. Il display dovrebbe avere poi una diagonale molto ampia pari a 6.72 pollici e dovrebbe avere una frequenza di aggiornamento pari ad almeno 120Hz. Il comparto fotografico dovrebbe includere tre sensori fotografici posteriori da 50, 8 e 2 MP. All’appello non dovrebbe mancare infine una batteria da 5000 mah e con supporto alla ricarica rapida da 80W.

Ricordiamo che l’azienda sta anche preparando l’arrivo del nuovo OnePlus Nord CE 3. Sotto alla scocca dovrebbe esserci il soc Snapdragon 782, mentre sul retro ci sarà un sensore fotografico principale da 50 MP.