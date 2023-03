Kia EV9 finalmente ufficiale: ecco tutti i dettagli del SUV elettrico

Kia svela il futuro dei SUV elettrici con l’avveniristico EV9: il design distintivo ed elegante, la personalità autentica e una tecnologia all’avanguardia fanno del nuovo modello un punto di riferimento nel mondo dei veicoli elettrici. L’EV9 è il risultato dell’innovativa filosofia di design “Opposites United” di Kia, che combina elementi contrastanti ispirati alla natura e alla modernità per creare uno stile fortemente orientato al futuro.

Il design esterno dell’EV9 trasmette fiducia, carattere e serenità, grazie alle sue linee nette e forme scultoree che ne fanno un SUV contemporaneo, rassicurante e avveniristico. La piattaforma specifica E-GMP di Kia, dedicata ai veicoli elettrici, offre più spazio interno e una terza fila di sedili accessibile e funzionale, rendendo l’esperienza di viaggio all’avanguardia della tecnologia.

In programma per il debutto mondiale alla fine del mese, l’EV9 segna un’accelerazione significativa nella trasformazione del marchio Kia in fornitore di soluzioni di mobilità sostenibile. Questo nuovo modello rappresenta un passo importante nell’evoluzione del marchio, grazie ai suoi contenuti tecnologici avanzati e a una forte identità stilistica.

L’EV9 si distingue per la sua presenza su strada unica, risultato della combinazione di elementi diversi ispirati alla natura e alla modernità, inseriti con grande maestria dal team di Kia secondo i principi della filosofia del brand “Opposites United“. Il design è caratterizzato da linee nette e forme scultoree che conferiscono un’identità stilistica inedita e fortemente distintiva.

Karim Habib, Executive Vice President e Head of Kia Global Design Center, ha affermato che l’EV9 ridefinisce gli standard del design esterno ed interno, oltre che della connettività e della funzionalità, sempre con la massima attenzione alla sostenibilità. L’EV9 rappresenta una proposta in cui la qualità raggiunge l’apice, creando una nuova prospettiva nel settore dei SUV e garantendo esperienze inedite e un comfort di livello superiore per tutti gli occupanti.

Il design esterno dell’EV9 segna l’inizio di una nuova era per i SUV elettrici, con un’estetica guidata dalla filosofia “Opposites United” del brand. Il pilastro della filosofia di Kia “Bold for Nature” ha avuto un ruolo chiave nella definizione delle forme dell’EV9, dando vita a un veicolo che esibisce un’indubbia allure di potenza ed elevata capacità in ogni condizione, destinato a tracciare un nuovo percorso per il futuro design dei SUV elettrici.

Il design interno dell’EV9 è caratterizzato da una nuova concezione dello spazio, con un comfort assoluto e un’esperienza unica per tutti i passeggeri. L’abitacolo spazioso e luminoso offre un design elegante e al tempo stesso ergonomico e funzionale, con una qualità di livello premium e una configurazione straordinariamente user-friendly. I principi della filosofia “Opposites United” di Kia, in particolare il pilastro “Technology for Life“, hanno giocato un ruolo determinante nell’elaborazione dello spazio interno di EV9, permettendo ai designer di dare priorità all’abitabilità, al comfort e alla tecnologia utile e fruibile per tutti i passeggeri.

Sfruttando la Electric Global Modular Platform (E-GMP) di Kia, il passo lungo di EV9, la linea di cintura contenuta e il pavimento completamente piatto consentono di ottenere uno spazio generoso per tutti gli occupanti. Offerto nelle configurazioni a sei e sette posti, l’EV9 è stato progettato tenendo conto del feedback delle famiglie e degli utenti per offrire spazio, comfort e tecnologia a tutti gli occupanti, senza concentrarsi esclusivamente sul conducente.

I sedili della prima e della seconda fila possono essere reclinati contemporaneamente per permettere ai passeggeri di rilassarsi e riposare durante la ricarica del veicolo. I sedili della seconda fila possono essere ruotati di 180 gradi per favorire l’interazione con i passeggeri della terza fila, mentre questi ultimi dispongono di porta bicchieri e prese di ricarica per dispositivi mobili.

L’abitacolo dell’EV9 è caratterizzato da un quadro strumenti floating panoramico che si estende dal volante al centro del veicolo, con due touch screen da 12,3 pollici e un display a segmenti da 5 pollici che migliorano l’esperienza digitale e offrono un facile controllo delle funzioni del veicolo. La presenza di pulsanti fisici è ridotta all’essenziale, mentre è stata dedicata grande attenzione alla funzionalità, con numerosi vani portaoggetti, tra cui uno particolarmente capiente nella consolle centrale.

Il design raffinato e la cura dei dettagli all’interno dell’EV9 contribuiscono a creare un’atmosfera di sofisticata eleganza. Il display ad alta definizione permette di gestire le funzioni del navigatore, mentre i comandi per la climatizzazione del veicolo sono integrati al di sotto del display.

L’EV9 cambierà il paradigma della mobilità con il suo debutto mondiale alla fine di marzo. In quell’occasione, Kia rivelerà tutte le informazioni sul prodotto e lancerà la campagna globale con lo slogan “Here to reshape the way we move“. Questo nuovo modello rappresenta un passo significativo nella trasformazione del marchio Kia, che si posiziona come leader nel settore della mobilità sostenibile grazie alla combinazione di design innovativo, tecnologia all’avanguardia e un forte impegno verso la sostenibilità.