Honor, i foldable non riusciranno a superare gli smartphone classici

Il mercato degli smartphone sta evolvendo rapidamente, con la proliferazione di dispositivi di nuova generazione come i pieghevoli. Tuttavia, non tutti sono convinti che questi sostituiranno gli smartphone tradizionali. George Zhao, CEO di Honor, ha recentemente rilasciato un’intervista a GSMArena dove ha discusso della questione.

Honor: chi avrà la meglio?

Secondo Zhao, i pieghevoli stanno diventando sempre più popolari, ma c’è ancora molto lavoro da fare prima che raggiungano la consacrazione definitiva. In particolare, ci sono problemi di peso e di meccaniche della cerniera che devono essere risolti per rendere i pieghevoli più convenienti e duraturi.

Tuttavia, anche quando i pieghevoli saranno pronti per il mercato di massa, non sostituiranno completamente gli smartphone tradizionali. Zhao crede che ci sarà una coesistenza tra i vari formati, poiché non tutti gli utenti hanno le stesse esigenze. L’arrivo di Honor Magic5 in Europa sembrerebbe un segnale contrastante con quanto suggerito dal CEO di Honor. Tuttavia, Zhao non vede problemi nell’avere più dispositivi sul mercato, purché soddisfino le esigenze degli utenti. Egli crede anche che sia i foldable “a conchiglia” che quelli “a libro” continueranno a convivere nel mercato pacificamente, dando ai consumatori la possibilità di scegliere il formato che meglio si adatta alle loro esigenze.

L’arrivo di Honor Magic5 sul mercato europeo è un esempio di come le aziende stiano lavorando per offrire ai consumatori dispositivi innovativi e di alta qualità. Con la proliferazione di dispositivi pieghevoli, sarà interessante vedere come il mercato degli smartphone evolverà nei prossimi anni e come gli utenti sceglieranno di utilizzare questi nuovi dispositivi.