Realme pronta a presentare il suo primo foldable

In questi ultimi anni i vari produttori tech mondiali hanno puntato tutto sugli smartphone pieghevoli e i risultati sono stati davvero ottimi. Abbiamo infatti visto arrivare numerosi dispositivi di questa tipologia. Inizialmente si trattava di device non ancora ottimizzati e con qualche problema. Ora, però, questa tecnologia sembra ormai maturata abbastanza per portare prodotti di estrema qualità, come ad esempio i nuovi pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold 4 e Oppo Find N2 Flip. A quanto pare, sembra che a queste aziende si aggiungerà molto presto Realme.

Realme, secondo il vice presidente l’azienda è ormai pronta a svelare il primo foldable

In un panorama tech dove gli smartphone pieghevoli stanno avendo molto successo, sembra che si stiano muovendo qualcosa anche da parte di altri produttori. Come già accennato in apertura, infatti, sembra che il produttore cinese Realme sia pronto a svelare ufficialmente il suo primo smartphone foldable.

A stuzzicare la fantastica e le speranze degli utenti è stato in queste ore Madhav Sheth, ovvero il vice presidente di Realme. Quest’ultimo ha infatti postato un post sul social network Twitter. Qui, in particolare, ha chiesto agli utenti se preferiscono un Realme Flip o un Realme Fold. Questo potrebbe significare che l’azienda è al lavoro non solo su una ma addirittura due tipologie di smartphone pieghevole. Uno di questi, presumibilmente Realme Fold, dovrebbe ricalcare il design ed il look di Samsung Galaxy Z Fold. Il secondo di questi, ovvero Realme Flip, dovrebbe invece avere un design pieghevole a conchiglia, proprio come Samsung Galaxy Z Flip e altri dispositivi simili.

Per il momento non ci sono ulteriori dettagli. Quello che però è certo è che l’azienda sta effettivamente lavorando sul suo primo foldable.