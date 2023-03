Windows 12 uscirà nel 2024, Microsoft conferma un nuovo ciclo di rilascio

Microsoft potrebbe farci vedere per la prima volta Windows 12 nel 2024. Windows Central riferisce che la società sta tornando a un ciclo di rilascio di tre anni, il che significa la prossima versione principale di Windows è ora prevista per il 2024. È un altro grande cambiamento nel modo in cui Microsoft sviluppa il sistema operativo.

Microsoft originariamente si è allontanata dal suo ciclo triennale con il rilascio di Windows 10 nel 2015, dando priorità all’idea di Windows come servizio. Invece di un grande rilascio di funzionalità ogni tre anni in una nuova versione di Windows, è stato aggiornato due volte l’anno con nuove grandi funzionalità. Per anni, molti leakers hanno pensato che la versione 10 sarebbe stata la definitiva, dato che un dipendente la descrisse come “l’ultima versione“.

Microsoft non ha mai respinto quei commenti, e invece ha detto che all’epoca erano “riflessivi del modo in cui Windows verrà fornito come servizio portando nuove innovazioni e aggiornamenti in modo continuo“. Tutto è cambiato con il rilascio di Windows 11 lo scorso anno.

Non ci saranno versioni di passaggio

Dato il passaggio di Microsoft al marchio Windows 11, è ragionevole aspettarsi che qualsiasi futura versione principale di Windows vedrà anche nuove funzionalità. Finora non abbiamo visto nessuna versione ponte come una teorica 11.1 o 11.2

Microsoft non ha commentato ufficialmente la roadmap di Windows. La società ha fatto molti passi avanti negli ultimi due anni, dopo che la pandemia ha aumentato l’utilizzo dei pc in tutto il mondo.

Anche per questo ha ha eliminato i piani per un grande aggiornamento nel 2023, dato che ora darà la priorità all’implementazione di nuove funzionalità. Ciò si allinea maggiormente con le recenti modifiche apportate al suo programma Windows Insider.