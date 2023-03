Google Pixel 6a con caricatore da 30W INCLUSO, 120 euro di SCONTO su Amazon

L’offerta di oggi riguarda il Google Pixel 6a, smartphone perfetto sotto ogni punto di vista per coloro che non vogliono spendere troppo. Su Amazon il prezzo è sceso clamorosamente.

Gli utenti di Amazon oggi potranno acquistare un Google Pixel 6a con tanto di caricatore veloce, ecco il prezzo

Una delle grandi offerte di questa giornata riguarda uno smartphone perfetto dal punto di vista del rapporto tra qualità e prezzo. Stiamo parlando di un dispositivo di Google, ovvero del Pixel 6a. Questo smartphone dalla sua a tutte le caratteristiche che servono, questa volta anche con un accessorio al seguito. Infatti il Google Pixel 6a che Amazon offre oggi include anche il caricatore da 30W.

Le caratteristiche principali del telefono c’è sicuramente il design molto semplice così come la perfetta integrazione con i servizi di Google. Inoltre tra le sue caratteristiche più importanti c’è la fotocamera, la quale con un’ottima apertura e con 12 megapixel riesce a fornire un ottimo rapporto multimediale.

Il prezzo oggi scende di 120 € circa, visto che tutto è compreso a 369 €. Per acquistare lo smartphone con il caricatore incluso bisogna solo aggiungere al carrello.