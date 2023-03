DAZN da RECORD, gli ultimi dati Auditel parlano chiaro, oltre 6 milioni di spettatori connessi

Secondo i dati Auditel, sono in media 6 milioni le persone collegate sulla piattaforma per ogni turno di campionato su DAZN.

Mancano solo dodici turni alla fine del campionato. Se lo scudetto sembra già assegnato, la lotta per le altre tre squadre in cima alla classifica è più agguerrita che mai. Segnali di vita anche da Verona, Cremonese e Sampdoria che fanno pensare che possa ancora succedere di tutto. Non è quindi un caso che l’offerta televisiva di Dazn continui ad attrarre.

Infatti, la piattaforma ha registrato circa 6 milioni di ascolti: la partita più vista finora è stata Juventus-Inter (2-0) al 13 turno con oltre 2,2 milioni di spettatori, seguita dal derby Inter-Milan (1- 0) nel 21 turno con 2,1 milioni di spettatori e da Napoli-Juventus (5-1) nella 13esima giornata con 1,8 milioni di spettatori.

“Il pubblico della Serie A in streaming su Dazn conferma la grande passione che gli italiani continuano a provare per il campionato”, afferma Stefano Azzi, amministratore delegato di Dazn Italia. In particolare, i 6 milioni di telespettatori rilevati da Auditel sarebbero in linea con la stagione 2021-22 e, per singola emittente, superiori agli anni precedenti.

Record di visualizzazioni

Ancora Azzi: “È molto significativo notare come si stiano evolvendo le abitudini di visione: grazie alla flessibilità consentita dal live streaming, cresce la fruizione del servizio, ormai il 30% dei dispositivi connessi è mobile. A fronte di un comportamento dei consumatori che sta profondamente cambiando, il campionato sta tornando. Il lavoro che stiamo portando avanti con Auditel ci permette di avere un quadro preciso del percorso intrapreso e lo confermano anche gli investimenti pubblicitari”.

Lo confermano i dati del 25esimo round, oltre 5.300.000 spettatori, nonostante il dato sia stato penalizzato a causa di una nuova configurazione su Samsung Tizen che ha generato un calo tra il 20% e il 30% del totale.