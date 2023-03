WhatsApp semplifica l’identificazione dei contatti sconosciuti

WhatsApp, l’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo, ha recentemente introdotto un’innovazione che semplifica l’identificazione dei contatti sconosciuti nelle chat di gruppo. L’aggiornamento, attualmente disponibile solo nella versione beta dell’app, permette di visualizzare il “nome utente” degli utenti sconosciuti al posto del loro numero di telefono nell’elenco delle chat di gruppo.

Il “nome utente” è un nome scelto dall’utente al momento dell’iscrizione a WhatsApp, che spesso coincide con il proprio nome o comunque con qualcosa di facilmente riconoscibile, al posto di una serie di numeri casuali. Questa scelta di design, che finora era stata poco sfruttata, viene ora valorizzata dall’aggiornamento Beta di WhatsApp.

Come funziona la nuova funzione di WhatsApp

Il sito specializzato WABetaInfo è stato il primo a segnalare questa novità, che sembra destinata a semplificare la vita di coloro che partecipano spesso a chat di gruppo con persone che non sono tra i loro contatti. Infatti, anziché dover inserire manualmente il numero come nuovo contatto, il destinatario del messaggio potrà rapidamente farsi un’idea di chi sia il chiamante sconosciuto grazie al suo utente.

È importante sottolineare che la funzione non limita l’accesso al numero di telefono collegato al nome utente del membro del gruppo. Infatti, appena si apre la finestra di chat, il numero appare. In questo modo, WhatsApp tutela la privacy dei propri utenti, ma permette loro di avere sempre accesso alle informazioni complete del contatto.

Per ora, l’aggiornamento è disponibile solo per gli utenti Beta di WhatsApp, che possono scaricare la versione di prova dell’applicazione tramite TestFlight. Tuttavia, è probabile che la funzione venga presto resa disponibile per tutti gli utenti attraverso l’App Store e il Google Play Store.