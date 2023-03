Whatsapp, presto anche i gruppi diventeranno effimeri

L’avvento della connessione a banda larga ha rivoluzionato il mondo della comunicazione e dell’intrattenimento, portando alla nascita dei social network come Facebook, Instagram, TikTok e molti altri. Questa evoluzione è stata resa possibile anche grazie alla diffusione degli smartphone, i quali hanno dato modo di utilizzare applicazioni in grado di semplificare la vita quotidiana degli utenti. A proposito, cosa sta succedendo ai gruppi di Whatsapp?

Whatsapp: possiamo dire addio all’accumulo di gruppi inutili

WhatsApp ha conquistato milioni di utenti in tutto il mondo grazie alla sua semplicità e alla sua efficienza. L’app è stata in grado di soppiantare completamente i vecchi sistemi di messaggistica come gli SMS e gli MMS, diventando uno dei servizi più utilizzati in tutto il mondo. Recentemente, sono state annunciate alcune novità su questa, che potrebbero far storcere il naso a molti utenti. In particolare, la compagnia starebbe lavorando alla creazione degli “Expiring Groups”, ovvero gruppi temporanei che cessano di esistere dopo un determinato periodo di tempo.

L’indizio è emerso da una riga di codice all’interno della versione beta 23.5.9.70 per la piattaforma iOS. Non è ancora chiaro quando verrà rilasciata questa nuova funzionalità, ma è probabile che verrà annunciata ufficialmente dalla compagnia Meta, proprietaria di WhatsApp, nel corso delle prossime settimane o mesi.

Gli Expiring Groups potrebbero rappresentare una novità interessante per gli utenti di WhatsApp, in quanto permetteranno di creare gruppi temporanei per scopi specifici, senza doverli mantenere attivi in modo permanente. Tale funzionalità potrebbe rivelarsi particolarmente utile per organizzare eventi, riunioni di lavoro o incontri temporanei.

Tuttavia, alcuni utenti potrebbero non gradire l’idea di dover riformare il gruppo ogni volta che si desidera comunicare con i membri. Inoltre, potrebbe esserci il rischio che alcune informazioni importanti vengano perse se il gruppo viene eliminato dopo un breve periodo di tempo. In ogni caso, la creazione degli Expiring Groups rappresenta un passo avanti per WhatsApp, che continua a migliorare la sua offerta di servizi per soddisfare le esigenze degli utenti.