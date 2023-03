Tesla Model 3 diventa più conveniente grazie alla riduzione del prezzo in Italia

Ora che Elon Musk ha abbassato il prezzo della Tesla Model 3 in Italia, rendendola eleggibile per le sovvenzioni governative, sta diventando più difficile competere con Tesla nel mercato dei veicoli.

Il veicolo elettrico italiano a trazione posteriore è ora significativamente più conveniente di quanto non fosse prima del significativo taglio di prezzo che Tesla ha annunciato per la Model 3 nel gennaio 2023. Il prezzo base del veicolo è stato ridotto a soli 41.490 euro, senza contare i costi di messa in strada.

La concorrenza per il mercato dei veicoli elettrici si fa più dura in Italia

Una mossa strategica che consente alla vettura di beneficiare dell’Ecobonus statale, accessibile ai consumatori che acquistano automobili nuove di zecca con un prezzo inferiore o uguale a 35.000 euro (al lordo di tasse e imposte) (42.800 euro con IVA). Come diretta conseguenza di ciò, Tesla offre ora un totale di due diverse configurazioni della Model 3 qualificate per il programma di incentivi: una con trazione posteriore, vernice esterna Micalized Pearl White, interni Total Black o Black and White e cerchi Aero da 18 pollici; e un’altra con trazione posteriore, vernice esterna Micalized Pearl White, interni Pastel Black o Total Black e cerchi Aero da 18 pollici. Entrambe le configurazioni sono caratterizzate da trazione posteriore, vernice esterna Pastel Black, interni Total Black e cerchi Aero da 18 pollici.

Se il vostro reddito annuo è inferiore a 30.000 euro, potete beneficiare di una riduzione di prezzo di 7.500 euro su una Tesla Model 3 RWD tramite l’Ecobonus, oppure di una riduzione di prezzo di 4.500 euro se scegliete di non dismettere il vostro vecchio veicolo. Si tratta di un vantaggio enorme, dato che ha un’autonomia fino a 510 chilometri (WLTP) e può accelerare da 0 a 100 chilometri all’ora in 6,1 secondi. Questo non tiene nemmeno conto di tutti i vantaggi aggiuntivi di avere una Tesla, come l’accesso alla rete Supercharger.