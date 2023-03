Pezzotto ed IPTV, in Italia vengono usati da 5 milioni di utenti

Pezzotto e IPTV sono metodi illegali sempre più utilizzati in Italia per seguire il calcio ma anche serie tv, film e altri sport ad un prezzo estremamente vantaggioso rispetto a quello che pagherebbero abbonandosi alle piattaforme legali.

Il pezzotto è un decoder che sfrutta la tecnologia IPTV (Internet Protocol Television) e ti permette di accedere a tutti i contenuti offerti da pay tv e piattaforme streaming ad un prezzo davvero ridotto.

Nel nostro Paese si è sentito parlare per la prima volta di pezzotto nel 2019, attraverso la notizia di un’operazione della Guardia di Finanza. Da lì ha sempre preso più piede arrivando a contare circa 5 milioni di abbonati in tutta Italia.

Come funziona il pezzotto?

Sottoscrivere una specie di abbonamento illegale al pezzetto è molto facile ed ha un costo inferiore rispetto agli abbonamenti di piattaforme streaming legali. In Italia viene utilizzato principalmente per guardare le partite di calcio.

Gli abbonamenti di Dazn e Sky, le emittenti che detengono i diritti televisivi per la Serie A e per la Champions sono sempre più costosi, quindi i tifosi hanno trovato dei metodi alternativi e meno dispendiosi per continuare a seguire la propria squadra del cuore.

Il costo del decoder va dai 20 ai 400 euro mentre l’abbonamento mensile si acquista tranquillamente su internet con un sistema di pagamento online, tramite carta di credito. I gestori di questo traffico illegale inviano poi indirizzo e password da inserire in un’applicazione per scaricare tutta la lista dei canali. Il sistema funziona benissimo e la qualità del segnale è eccellente.