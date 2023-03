iPhone 14 Plus è a conti fatti la variante più bistrattata di tutta la line-up Apple del 2023, per questo motivo Amazon ha deciso di attivare un nuovo sconto incredibile, che permette al consumatore di raggiungere un livello di risparmio inedito ed un prezzo più che accettabile.

Apple iPhone 14 Plus, la promozione è inaspettata ed unica

iPhone 14 Plus può essere il giusto compromesso per gli utenti che vogliono un qualcosa in più del classico iPhone 14, ma non sono disposti ad investire ancora più denaro per l’acquisto del quasi perfetto iPhone 14 Pro. Il modello in promozione è in colorazione Galassia, nella variante da 128GB di memoria interna (che ricordiamo non è espandibile). Il suo prezzo di vendita attuale scende al di sotto dei 1000 euro, raggiungendo per la precisione 999 euro, grazie alla riduzione del 15% applicata sul listino di 1179 euro (ACQUISTATELO QUI).

Il modello ha un display Super Retina XDR da 6,7 pollici di diagonale, una batteria che permette l’utilizzo per più di una singola giornata, ed in grado di raggiungere 26 ore di riproduzione video continuative, una scocca in ceramica per maggiore resistenza e robustezza, ma anche connettività 5G, il processore A15 Bionic a smuovere il tutto, nonché un sistema di fotocamere estremamente evoluto. Attualmente la variante descritta nell’articolo è commercializzata con garanzia di 2 anni, ed è anche disponibile nella solita variante no brand, per avere aggiornamenti sempre tempestivi.