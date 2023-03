Come creare immagini scrivendo all’intelligenza artificiale, ecco i 5 tool online gratuiti

C’è qualcosa che l’intelligenza artificiale non può fare? Sembra che ci sia un’affascinante nuova svolta tecnologica ogni mese.

Se vuoi creare “arte” tramite ciò che scrivi, ecco alcuni dei migliori generatori di testo in immagini gestiti da un’intelligenza artificiale e gratuiti attualmente in circolazione.

Ecco la lista dei 5 strumenti gratuiti online

Nightcafe (Web): è il generatore di testo in immagini più semplice ma personalizzabile che utilizza vari tipi di intelligenza artificiale.

Digita qualsiasi semplice frase inglese e Nightcafe utilizzerà l’intelligenza artificiale per trasformarla in un dipinto.

Quando crei una nuova immagine, puoi scegliere tra vari stili artistici, tra cui cubista, pittura a olio, opaco, surreale, steampunk, ecc. Puoi anche aggiungere modificatori di artisti, tecniche e generi culturali. Quindi devi scegliere tra due stili di intelligenza artificiale: artistico e coerente.

Starry AI (Web, Android, iOS): trasforma il testo in immagini AI come le altre app in questo elenco. Ma a differenza di molti altri, offre un controllo granulare su alcuni aspetti che rendono i risultati molto più personali.

Inizierai inserendo una frase casuale e scegliendo tra due motori di intelligenza artificiale: Altair (produce immagini oniriche, più astratte) e Orion (produce una “realtà irreale“, spesso più coesa). Quindi scegli tra 16 stili artistici, dimensioni della tela e proporzioni e, facoltativamente, aggiungi la tua immagine personalizzata da utilizzare come base. La selezione di un’immagine personalizzata è solitamente una buona idea.

Craiyon (Web): un generatore di testo in immagini basato sull’intelligenza artificiale DALL-E. I netizen sono entusiasti della capacità di DALL-E 2 di trasformare il linguaggio naturale in immagini.

Se non desideri registrarti, puoi utilizzare Craiyon (precedentemente DALL-E Mini), una versione open source del modello AI originale disponibile per uso pubblico.

La macchina apprende le descrizioni leggendo le didascalie di altre immagini su Internet e applicandole a qualsiasi frase digitata. Non è necessario registrarsi per un account e si hanno tentativi illimitati.

Dream di Wombo (Android, iOS): una semplice app come le altre, ma illimitata e gratuita.

Ogni generatore è a pagamento di solito, funziona su un sistema di crediti o ha altre restrizioni. Dream by Wombo supera tutte queste limitazioni per consentirti di creare opere d’arte illimitate dal tuo testo in molti stili.

È semplice come creare un account, scrivere una frase e selezionare uno stile. Gli stili attuali includono, tra gli altri, Ghibli, Dali, Love, Robots, Psychic, Synthwave, Baroque e Dark Fantasy. Lascia che Wombo generi l’immagine e puoi immediatamente chiedergli di svilupparne un’altra o scaricare quella che ti è piaciuta.

Pixray (Web): l’ampia documentazione di Pixray consente di aggiungere filtri e parametri per personalizzare l’immagine AI in vari modi e scegliere tra diversi motori.

Pixray è un generatore di text-to-art che puoi eseguire in un browser, sul tuo computer o con un’API, il tutto gratuitamente. Ha un’interfaccia semplice, ma con i suoi motori di intelligenza artificiale personalizzabili e l’ampia documentazione per i codici personalizzati, sarà tutto più personalizzato.