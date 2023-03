ATOMSTACK X20 Pro, ecco l’incisore laser che incide anche l’acciaio [Recensione]

Oltre all’aumento della potenza del laser, l’altro significativo miglioramento di X20 è l’aggiunta di un sistema denominato Air Assistant.

Il compressore è un must quando si lavora con alta potenza. Aiuta a ridurre la carbonizzazione sul materiale ed è un ulteriore misura di sicurezza per ridurre le fiammate. L’AIR Assistant è composto da due parti: il compressore d’aria e l’ugello d’aria.

L’aria viaggia dal compressore al modulo laser attraverso un tubo flessibile che si attacca alla parte superiore del modulo laser. Quindi, l’aria viene convogliata internamente attraverso il modulo e esce attraverso l’ugello nella parte inferiore.

Altre aziende hanno fornito kit aggiuntivi per il loro sistema di compressore d’aria, ma quello di Atomstack è il più bello e più efficace nell’integrarlo direttamente nel design complessivo.

Livellamento del laser

Un’altra miglioria è come il laser viene focalizzato. Il X20 ha una staffa di messa a fuoco che si trova sopra il materiale. Per mettere a fuoco, si abbassa il fondo del modulo laser fino a che non tocca la staffa, lo si blocca in posizione e si rimuove dal materiale. Se la lente protettiva nella parte inferiore del modulo laser viene rimossa, la staffa può essere ribaltata su un lato e utilizzata anche per la messa a fuoco.

Il laser

Parliamo quindi della principale caratteristica di questa macchina, il diodo laser da 20W. Attualmente è il diodo laser più potente che si possa acquistare. Un singolo diodo laser non supera i sei watt in termini di potenza, quindi come arrivano a 20 watt? Ciò viene ottenuto combinando quattro diodi insieme che sono focalizzati in un unico fascio. Questo è simile al modulo da 10 watt, che combina due diodi per raggiungere la sua potenza.

Sarà davvero interessante vedere a che punto non hanno più senso ulteriori diodi laser. Abbiamo quattro diodi laser in questo momento, quindi la prossima iterazione di questa macchina potrebbe vedere l‘ottavo, che ci porta a 40 Watt. A quella potenza, entriamo nella parte inferiore del territorio del laser a CO2… che sarebbe assolutamente folle.

Ma anche a 20 watt, sto trovando che questa macchina può tagliare una buona quantità di materiale. Consiglierei principalmente incisioni con diodi laser in passato a meno che non si usi materiale molto sottile. Ma a 20 watt, puoi iniziare a tagliare senza dover fare più passaggi.

Conclusioni