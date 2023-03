Arriva una nuova funzione di Whatsapp che ti consentirà di dire addio alle chiamate spam

WhatsApp sta lavorando a una nuova funzionalità che consentirà agli utenti di silenziare le chiamate da numeri sconosciuti pur continuando a visualizzarle nell’elenco e nel centro notifiche. Tutto questo grazie alla recente versione beta di WhatsApp per Android.

Diversi vantaggi derivano da questa funzione, tra cui meno interruzioni e forse meno telefonate indesiderate.

Uno dei problemi con le community di WhatsApp, è che chiunque sia membro della community può contattare l’autore perché il suo numero di telefono viene sempre mostrato. Fortunatamente, una nuovissima funzionalità su cui si sta attualmente lavorando per WhatsApp beta per Android è qui per salvare la situazione: l’opzione per decidere se silenziare le chiamate da numeri sconosciuti.

Un update che molti aspettavano

Ciò consentirebbe agli utenti di bloccare le chiamate da numeri arbitrari in una futura versione dell’app. Quando l’interruttore è attivato, le chiamate provenienti da numeri sconosciuti vengono sempre disattivate ma vengono comunque visualizzate nella cronologia delle chiamate e nel centro notifiche.

L’interruttore si trova nelle impostazioni dell’app. Questa nuova funzione può anche ridurre drasticamente le chiamate spam per gli utenti. Le chiamate spam sono state un problema crescente negli ultimi anni a causa delle chiamate indesiderate dei truffatori e le app di messaggistica istantanea non fanno eccezione.

I truffatori possono utilizzare le chiamate spam per rubare informazioni personali dagli utenti, indurli con l’inganno a fare acquisti o ottenere informazioni sensibili. Potrai quindi inserire nella lista nera e segnalare questi numeri. Un futuro aggiornamento dell’app includerà una funzione che consentirà agli utenti di bloccare ldefinitivamente e chiamate da numeri non identificati.