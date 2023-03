Smart ForTwo: se la vuoi affrettati, sta per scomparire per sempre

Se pensiamo a una vera e propria icona dell’automobilismo moderno ci compare subito in mente la Smart ForTwo, la vettura super-compatta di Mercedes-Benz che è riuscita a rivoluzionare un mercato fatto quasi solo di auto grosse e ingombranti. Purtroppo, la sua produzione verrà interrotta a breve e andrà definitivamente in archivio. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Smart ForTwo, la mitica due posti ci abbandona definitivamente

Di recente, la Smart “a due posti” ha compiuto 25 anni dalla sua creazione e davvero nessuno si aspettava un percorso così duraturo quando è stata lanciata nell’ormai lontano 1998. Quindi, contro ogni tipo di aspettativa, quest’auto è riuscita a emergere in un mercato assai complicato come quello dell’epoca, riuscendo a rapire la mente e il cuore di tantissime persone.

Purtroppo, però, siamo ufficialmente giunti alla fine di questa favola durata 25 anni. Infatti, nell’aprile 2023, verrà interrotta la produzione della Smart ForTwo e il motivo principale è molto semplice: la sua produzione costa troppo. Ciò è dovuto anche al fatto che il marchio tedesco ha cambiato radicalmente le sue strategie da quando è in partnership col gruppo cinese Geely.

Cosa accadrà alla Smart ForTwo da oggi?

Anche se siamo a conoscenza di questo cambio di rotta, comunque non è chiaro quali saranno le prossime mosse. L’unica notizia certa è che la Smart ForTwo potrà essere acquistata fino al 2024 in tutta Europa, essendo che la produzione, come detto poc’anzi, verrà interrotta definitivamente il mese prossimo.

La Smart Elettrica #1 è stata presentata qualche mese fa ed è preordinabile da ottobre 2022 e, a breve, dovrebbe anche debuttare la #3, che sarà un SUV coupé dalle medie dimensioni.

Dunque, non si può escludere che ci sia anche spazio per una #2 a due posti full electric. La brutta notizia però è che l’uscita di scena della piccola compatta tedesca rappresenta una vera e propria perdita per il mercato delle auto elettriche, essendo che è stata una delle 10 più vendute in Italia a febbraio 2023.