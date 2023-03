PosteMobile proroga interessante offerta con 100 GB

Il 4 marzo 2023 sarebbe dovuta terminare la disponibilità dell’offerta mobile denominata PosteMobile Creami Extra Wow 50×2. Si tratta di un’offerta davvero conveniente e apprezzata dagli utenti e per questo motivo l’operatore PosteMobile ha deciso di prorogarla fino a fine mese. Vediamo qui di seguito i dettagli.

PosteMobile proroga l’offerta mobile denominata PosteMobile Creami Extra Wow 50×2

L’operatore telefonico virtuale PosteMobile ba deciso di prorogare la disponibilità di una delle sue offerte più apprezzate di quest’ultimo periodo. Come già accennato, si tratta dell’offerta mobile denominata PosteMobile Creami Extra Wow 50×2. Quest’ultima sarebbe dovuta non essere più disponibile dal 4 marzo 2023. L’operatore però ha dunque deciso di renderla disponibile fino ad aprile 2023.

Si tratta di un’offerta molto interessante e sarà attivabile sia da tutti i nuovi clienti e anche da chi è già cliente dell’operatore. PosteMobile Creami Extra Wow 50×2 offre ogni mese ben 100 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G+, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri. Il costo mensile da pagare è poi di soli 8 euro.

Insomma, si tratta senz’altro di un’ottima notizia per tutti coloro che avevano intenzione di attivare questa offerta. Ricordiamo comunque che non è la prima volta che PosteMobile propone offerte super convenienti ed apprezzate. Qualche tempo fa, infatti, l’operatore aveva reso disponibile l’offerta denominata PosteMobile Creami Extra Wow 50. Quest’ultima includeva ogni mese fino a 50 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti ed SMS illimitati verso tutti i numeri. In questo caso, il costo mensile da pagare è di 6,99 euro.