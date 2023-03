Open Fiber, la fibra ottica sta raggiungendo anche Monreale

Open Fiber, l’azienda leader nella realizzazione di infrastrutture in fibra ottica in Italia, ha annunciato il lancio dei lavori per la copertura in FTTH (Fiber To The Home) di 1.500 unità immobiliari a Monreale, in provincia di Palermo.

Open Fiber: presto porterà grandi vantaggi in tutta Italia

Il progetto prevede l‘installazione di una rete in fibra ottica ad alta velocità, che consentirà agli abitanti di Monreale di accedere a Internet ad alta velocità e a una vasta gamma di servizi digitali. In particolare, la copertura in FTTH consentirà di navigare in Internet a velocità elevata, di usufruire di servizi di streaming video ad alta definizione e di scaricare file in modo rapido e affidabile.

L’obiettivo di Open Fiber è quello di garantire una connessione Internet veloce e stabile a tutti i cittadini, anche in aree geograficamente isolate o marginali. Grazie alla copertura, gli abitanti di Monreale avranno accesso a servizi di alta qualità, come la telemedicina, l’e-learning e il telelavoro, che consentono di lavorare e studiare da casa in modo efficiente.

La copertura in FTTH rappresenta un investimento importante per Open Fiber, che sta lavorando per creare una rete in fibra ottica di nuova generazione in tutta Italia.

Si tratta di una tecnologia a basso impatto ambientale, che consente di ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di contribuire alla sostenibilità ambientale. Infatti, la fibra ottica non utilizza sostanze nocive per l’ambiente, come il rame, e richiede meno energia per il trasporto dei dati rispetto alle tecnologie precedenti, come l’ADSL.

Infine va ricordato che la copertura in FTTH può avere un impatto positivo sull’economia locale, favorendo lo sviluppo di nuove attività commerciali e la creazione di posti di lavoro nel settore dei servizi digitali.