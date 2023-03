Ho. Mobile prolunga il programma “Porta tutti in ho.”

L’operatore virtuale ho. Mobile ha scelto di prolungare il programma ho. Ambassador, un programma che consente agli utenti di guadagnare fino a 150 euro in buoni Amazon invitando un determinato numero di amici, per un ulteriore periodo di tempo nell’ambito dell’iniziativa ‘Porta tutti in ho.’

In generale, i clienti dell’operatore possono utilizzare ‘Porta tutti in ho.’ per invitare i propri amici e conoscenti a passare a ho. Mobile, con la promessa di ricariche telefoniche gratuite (tramite ho. Many Friends 2.0) o addirittura di buoni Amazon gratuiti (tramite la modalità ho. Ambassador).

Ambassador, posticipata la scadenza del programma

Secondo MondoMobileWeb, la data di scadenza di Many Friends 2.0 è stata posticipata al 31 luglio 2023. Per contro, la modalità ho. Ambassador ha una data di scadenza al 31 marzo 2023, ovvero alla fine di questo mese. Ora che è stata annunciata questa nuova estensione della scadenza per ho. Ambassador è stata annunciata, la scadenza originale è stata anticipata di qualche settimana. Secondo le condizioni del programma, gli abbonati di telefonia mobile hanno tempo fino al 31 ottobre 2023 per usufruirne, a meno che non vengano modificate le restrizioni.

Per partecipare alla modalità ho. Ambassador, i clienti ho. Mobile devono proporre il proprio “Referral”, che può essere qualsiasi cosa, da un’immagine intelligente a un hashtag di tendenza. La raccomandazione può essere consultata per intero tramite il programma ho. Mobile nell’area “Porta tutti in ho.” o nella pagina corrispondente sul sito ufficiale di ho. Mobile.

Per partecipare alla promozione, però, i consumatori devono prima condividere il proprio Referral con gli amici che vogliono invitare (tramite WhatsApp, social network o e-mail), i quali dovranno poi utilizzare il Referral per attivare un nuovo ho. Mobile. Secondo le linee guida ufficiali, a partire dal 9 ottobre 2022, i clienti ho. Mobile potrà chiedere a un massimo di 15 amici di passare a ho. Mobile tramite la modalità ho. Ambassador, e ogni cliente riceverà un buono Amazon da 50 euro per ogni 5 amici che si trasferiscono.

Ogni abbonato può ottenere fino a 150 euro in buoni, e chi accetta l’invito riceverà invece un credito di 5 euro sul proprio conto. Tuttavia, si può ricordare che in passato era necessario avere un totale di 10 amici che si convertissero a Ho. Mobile, per un massimo di 30 amici, per ottenere un buono Amazon da 50 euro. Tuttavia, erano ancora disponibili certificati del valore massimo di 150 euro.

La nuova scadenza per l’utilizzo del buono è il 31 dicembre 2023, grazie all’estensione del programma (anziché il 31 maggio 2023).