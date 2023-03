Xiaomi Smart Band 8 appare nelle prime foto dal vivo

Il successo ottenuto da Xiaomi con la sua Smart Band 7 rilasciata nell’estate dello scorso anno alimenta l’intenzione di procedere con l’annuncio di un nuovo modello in tempi brevi e lo confermano le certificazioni ottenute dalla nuova Xiaomi Smart Band 8.

Grazie all’emergere delle certificazioni necessarie al fine di poter rilasciare il dispositivo, abbiamo la possibilità di osservare la nuova Smart Band 8 nelle prime foto dal vivo e di conoscere alcune delle sue caratteristiche tecniche.

Xiaomi Smart Band 8 con nuovi sensori e una batteria ancora più grande!

Le foto della Xiaomi Smart Band 8 sono state condivise su Twitter dall’utente Simranpal Singh, che svela anche alcuni aggiornamenti introdotti dall’azienda sul dispositivo e riportati dalla certificazione NRRA Korea ottenuta dall’azienda.

La fonte ritiene che la nuova Smart Band sarà dotata di sensori aggiornati e di connettività Bluetooth 5.1 ma non offre ulteriori dettagli dal punto di vista tecnico.

Sicuramente il particolare che non passa inosservato è il ricorso a un nuovo cinturino. Dalle foto è possibile notare l’aumento delle dimensioni complessive della Smart Band rispetto al modello rilasciato in precedenza dall’azienda e la presenza di un cinturino intercambiabile diviso in due.

Molto probabilmente Xiaomi adotterà la strategia utilizzata da colossi come Apple, che consentono di personalizzare i loro smartwatch acquistando separatamente i cinturini desiderati. L’azienda potrebbe proporre la sua Smart Band 8 con un cinturino classico e rilasciare vari accessori.

Per scoprire tutti gli aggiornamenti e le novità introdotte dall’azienda sul prossimo dispositivo in arrivo sarà necessario attendere ancora un po’. Nelle settimane che verranno avremo sicuramente modo di ottenere maggiori informazioni anche sulla data di lancio.