Whatsapp, i nuovi freschissimi aggiornamenti dalla piattaforma

La nuova versione beta di WhatsApp, la 2.23.5.9, è stata rilasciata nei giorni scorsi e porta con sé alcune interessanti novità che andremo ad analizzare in questo articolo. Siete pronti a curiosare tra le migliori proposte della piattaforma di messaggistica dal logo verde?

Whatsapp: tutte le novità del mese che precede l’inverno.

La prima novità riguarda la condivisione dei file. Con la nuova versione, sarà possibile condividere qualsiasi tipo di file, anche quelli che superano i 100 MB. Questo vuol dire che gli utenti potranno condividere con i propri contatti file di grandi dimensioni, come ad esempio video di lunga durata o documenti complessi.

Un’altra chicca ha a ce fare con la visualizzazione degli sticker. Con la nuova versione, questi ultimi potranno essere visualizzati in formato completo all’interno delle chat. Ciò significa che non sarà più necessario fare clic su un adesivo per vederne l’intera immagine, ma sarà possibile visualizzarlo direttamente all’interno della chat.

Ma non è finita qui, perché la nuova versione beta di WhatsApp permette anche di modificare la velocità di riproduzione dei messaggi vocali. Gli utenti potranno scegliere se ascoltare i messaggi vocali a velocità normale, veloce o addirittura lenta. Questa funzionalità potrebbe essere particolarmente utile per coloro che ricevono messaggi vocali in lingua straniera o per chi vuole riprodurre più lentamente un messaggio importante per non perdere alcun dettaglio.

Un’altra novità della versione beta riguarda le chiamate vocali e video. Con la nuova versione, gli utenti potranno decidere di ignorare le chiamate vocali e video senza notificare il mittente. In questo modo, se un utente non è in grado di rispondere a una chiamata, potrà farlo senza che il mittente si accorga della sua assenza.

Infine, la nuova versione beta di WhatsApp prevede anche alcune modifiche alla modalità di condivisione della posizione. Gli utenti potranno decidere di condividere la propria posizione solo con alcuni contatti selezionati o con tutti i contatti in una chat di gruppo