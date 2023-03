Scoperta incredibile nella Piramide di Giza, trovato un misterioso passaggio segreto

Un corridoio nascosto lungo nove metri è stato scoperto vicino all’ingresso principale della Grande Piramide di Giza di 4.500 anni, e questo potrebbe portare a ulteriori scoperte, hanno detto giovedì i funzionari delle antichità egizie.

La scoperta all’interno della piramide, l’ultima delle sette meraviglie del mondo antico ancora in piedi, è stata effettuata nell’ambito del progetto Scan Pyramids che dal 2015 utilizza tecnologie non invasive tra cui la termografia a infrarossi, le simulazioni 3D e l’imaging dei raggi cosmici per scrutare all’interno la struttura.

Un articolo pubblicato giovedì sulla rivista Nature afferma che la scoperta potrebbe contribuire alla conoscenza della costruzione della piramide e dello scopo di una struttura calcarea a due spioventi che si trova di fronte al corridoio.

La Grande Piramide fu costruita come tomba monumentale intorno al 2560 a.C. durante il regno del faraone Khufu, o Cheope. Costruito ad un’altezza di 146 metri, ora si trova a 139 metri ed era la struttura più alta realizzata dall’uomo dopo la Torre Eiffel di Parigi nel 1889.

Potrebbero esserci altre stanze

Il corridoio incompiuto è stato probabilmente creato per ridistribuire il peso della piramide attorno all’ingresso principale ora utilizzato dai turisti, a quasi sette metri di distanza, o attorno a un’altra camera o spazio ancora da scoprire, ha affermato Mostafa Waziri, capo del Consiglio supremo delle antichità dell’Egitto.

“Continueremo la nostra scansione in modo da vedere cosa possiamo fare e per capire cosa possiamo scoprire sotto di esso, o solo alla fine di questo corridoio“, ha detto ai giornalisti dopo una conferenza stampa davanti alla piramide.

Si pensa che anche cinque stanze in cima alla camera funeraria del re in un’altra parte della piramide siano state costruite per ridistribuire il peso della massiccia struttura. Era possibile che il faraone avesse più di una camera funeraria, ha aggiunto Waziri.