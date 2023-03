Fastweb annuncia rimodulazioni delle tariffe per la rete fissa: ecco quali offerte subiranno aumenti

Seguiamo con attenzione gli sviluppi della telefonia mobile e fissa nell’industria italiana delle telecomunicazioni. Quando parliamo di rimodulazioni, ci riferiamo alle volte in cui gli operatori apportano modifiche ai contratti senza consultarsi con nessuno. Esse hanno un impatto diretto sui consumatori, poiché spesso comportano un aumento del ciclo di fatturazione regolare per una determinata promozione.

Le imminenti rimodulazioni di Fastweb sono state rese note nelle ultime ore. I servizi di rete fissa dell’operatore saranno interessati da questi cambiamenti. Ovviamente non si applicano a tutti i prodotti di rete fissa di Fastweb, quindi vediamo quali offerte subiranno aumenti: Fastweb Casa Lite, Fastweb Casa Privilege, Fastweb NeXXt Casa, Fastweb NeXXt Casa Light, Fastweb NeXXt Internet, Fastweb Casa, Fastweb Casa OutBound, Jet, Joy, Superjet, Supersurf e Fastweb Casa.

Fastweb aumenterà i prezzi di diverse offerte di rete fissa

Secondo l’annuncio di Fastweb, gli aumenti di prezzo entreranno in vigore per le offerte pubblicizzate il 1° aprile 2023. Ciò implica che il primo rinnovo dopo il 1° aprile sarà soggetto alla nuova tariffa più alta. Sembra quindi che entro marzo 2023 tutti i clienti che saranno interessati dalla rimodulazione avranno ricevuto la notifica appropriata. Secondo quanto stabilito da Fastweb, tutti coloro che potrebbero essere colpiti dall’aumento dei prezzi possono scegliere di non accettarlo. In tal caso, saranno liberi di recedere dal contratto senza incorrere in spese o penali.

Entro il 15 maggio 2023 è possibile disdire il servizio Fastweb o passare a un altro operatore senza incorrere in costi o penali, purché lo si faccia per iscritto a Fastweb SpA, Casella Postale 126 – 20092 Cinisello Balsamo (MI), o via PEC a fwgestionedisattivazioni@pec.fastweb.it, insieme a una copia del documento di identità, e si dichiari che la disdetta è dovuta a una “modifica” del contratto.