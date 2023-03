Smart TV LCD da 50 pollici a soli 319€, un prezzo davvero irrisorio sull’acquisto di un prodotto di marca TCL, che potrà essere scelto e goduto dagli utenti, grazie alla presenza del sistema operativo Google TV, risoluzione massima fino al 4K HDR, ed anche Dolby Audio per una qualità audio superiore al normale.

Scoprite quali sono i prodotti più economici disponibili su Amazon, ricevendo periodicamente codici sconto gratis e tantissime offerte speciali, grazie al seguente canale Telegram esclusivo, dove troverete ad attendervi i prezzi più bassi.

Smart TV LCD, offerta assurda su un prodotto da 50 pollici

La smart TV è nel 2023 un elemento quasi imprescindibile per la maggior parte delle case degli italiani, un prodotto che garantisce la maggiore connettività, e l’accesso rapido ed intuitivo a tutti i principali servizi di streaming, come Netflix, Disney+ e similari. Da TCL arriva una promozione molto speciale, il modello 50P639 è scontato di 130 euro rispetto al prezzo originario di 449 euro, per questo motivo su Amazon si potranno spendere solamente 319 euro per il suo acquisto finale (ACQUISTATELO QUI).

Il dispositivo in questione è caratterizzato da un ampio pannello da 50 pollici di diagonale, con risoluzione 4K HDR, il sistema operativo è il nuovissimo Google TV, che propone quindi streaming diretto, grazie al Chromecast integrato, passando poi per la piena compatibilità con HDR 10, per una migliore qualità video, ed anche un Dolby Audio di buonissima qualità. Da non trascurare l’integrazione diretta di Google Assistant e Amazon Alexa.

Il suo prezzo, come tutte le offerte disponibili su Amazon, comprende anche la garanzia di 24 mesi, che riesce così a coprire ogni singolo difetto di fabbrica.