Samsung Galaxy S23 Ultra da 512GB al PREZZO più BASSO su Amazon

Samsung Galaxy S23 Ultra è il nuovo top di gamma, con sistema operativo Android, da battere, un dispositivo che nasconde al proprio interno tutto quanto di meglio è disponibile sul mercato, ed allo stesso tempo richiede un esborso più alto del previsto.

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G, scoprite quale è lo sconto migliore

Il Samsung Galaxy S23 Ultra è lo smartphone del momento, un dispositivo eccezionale sotto molteplici punti di vista, che nasconde al proprio interno le migliori specifiche tecniche, richiedendo però agli utenti un esborso particolarmente alto. Su Amazon in questi giorni è disponibile in promozione la versione 12/512GB, quindi con 12GB di RAM e 512GB di memoria interna, con l’aggiunta del caricatore USB-C (che ricordiamo non sarebbe incluso), in vendita a 1561 euro, con una riduzione di quasi 100€ rispetto ai 1659 euro di listino. ACQUISTATELO QUI.

Le specifiche tecniche, come vi anticipavamo, sono davvero incredibili, se pensate che comunque si tratta di un terminale con display da 6,8 pollici di diagonale (Dynamic AMOLED 2X), affiancato da processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen2, una fotocamera composta da 4 sensori, il cui principale è da ben 200 megapixel, senza dimenticarsi dei 5000mAH di batteria, che permettono così di estendere al massimo l’usabilità quotidiana, raggiungendo livelli incredibili. Il prezzo di vendita è elevato, lo ammettiamo e ne siamo consapevoli, ma il Samsung Galaxy S23 Ultra 5G vince a mani basse il trono di miglior smartphone Android attualmente in circolazione.