Netflix, queste sono le 3 SERIE TV e i 3 FILM più visti ora

Da diverse settimane non si fa altro che parlare di Netflix, non solo per quelli che sono i contenuti in arrivo durante questo nuovo mese di marzo. Infatti le persone si dimostrano più che preoccupate per quanto concerne la celebre piattaforma streaming, la quale infatti avrebbe in programma di apportare alcune modifiche. Si parla insistentemente della volontà da parte di Netflix di eliminare la condivisione delle password, ma ultimamente gli utenti si sono concentrati su altro. Sembra infatti che sia stata ufficializzata la lista delle serie TV e dei film più visti.

Netflix: ecco le serie TV più viste e le nuove uscite

In merito alle serie TV, c’è poco da dire: quelle che tutti si aspettavano che in questo momento della stagione fossero tra i primi posti, sono proprio lì. In basso potete scorgere tutti i nomi della lista:

Mare Fuori – Stagione 2 Mare Fuori – Stagione 1 Outer Banks – Stagione 3 La legge di Lidia Poët – Stagione 1 Trìada – Stagione 1 Outer Banks – Stagione 1 You – Stagione 4 Red Rose – Stagione 1 Physical da 100 a 1 – Stagione 1 S.W.A.T. – Stagione 5

Questi in basso invece sono tutti i contenuti che sono arrivati o che stanno per arrivare durante questo mese di marzo. Qualcuno ha definito le novità un po’ scarne, nel senso che gli utenti si aspettavano forse qualche produzione in più. Ciò non esclude che Netflix potrebbe integrare nuovi contenuti in corso d’opera durante il mese.

1 MARZO

La battaglia di Hacksaw Ridge

L’incredibile Hulk

3 MARZO

The Conjuring – Per ordine del diavolo

10 MARZO

Luther – Verso l’inferno

16 MARZO

Era ora

31 MARZO