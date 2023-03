Motorola Moto G Stylus 2023, Geekbench conferma le specifiche

Si torna a parlare del prossimo smartphone a marchio Motorola dotato di un pennino. In particolare, si tratta del prossimo Motorola Moto G Stylus 2023. Nel corso delle ultime ore, lo smartphone in questione è stato avvistato sul portale di benchmark Geekbench, dove sono state confermate alcune specifiche tecniche.

Motorola Moto G Stylus 2023, confermate alcune specifiche da Geekbench

In queste ultime ore uno dei prossimi smartphone a marchio Motorola è stato avvisato sul portale di benchmark Geekbench. Stiamo parlando del prossimo Motorola Moto G Stylus 2023. Nello specifico, sul portale lo smartphone è stato registrato con il nome in codice XT2315. Ha ottenuto in single core 348 punti, mentre in multi core ha totalizzato 1329 punti.

Come già detto, l’arrivo di questi nuovi benchmark ci ha confermato alcune delle specifiche tecniche. Secondo quanto riportato, il nuovo device di Motorola sarà alimentato da un processore di casa MediaTek. Si tratta di un soc octa core da 1.80Gz, presumibilmente i soc MediaTek Helio G85 o Helio G88.

A supportare le performance saranno presenti tagli di memoria con almeno 4 GB di RAM, ma sembra che saranno disponibili anche tagli con 6 GB di RAM e 256 GB di storage interno. La versione del software installato a bordo sarà poi Android 13. I benchmark non hanno rivelato ulteriori dettagli tecnici. Tuttavia, nel corso delle scorse settimane erano emersi in rete ulteriori rumors. Stando a questi ultimi, il nuovo Motorola Moto G Stylus 2023 avrà il jack audio, il pennino, la porta di ricarica USB Type C e un sensore fotografico principale da 50 MP.