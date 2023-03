Ecco perchè la PostePay è una delle carte più sicure nel 2023

Il ruolo degli uffici postali nel mondo della comunicazione online ha subito notevoli cambiamenti. Ad esempio, il loro legame con i servizi finanziari stabilito è diventato più semplice e facile da utilizzare.

Poste Italiane ha svolto un ruolo pionieristico nel mercato della moneta elettronica in Italia. Uno dei metodi di pagamento online più utilizzati in Italia, Postepay, abbina un servizio che attiva una carta prepagata ricaricabile. Ci sono diverse carte marchiate con i loghi Visa Electron o MasterCard e gestite da Poste Italiane.

Poste Italiane è l’operatore postale nazionale italiano con sede a Roma. È di proprietà congiunta di Cassa Depositi e Prestiti (35%), Ministero dell’Economia e delle Finanze italiano (29,6%), Kuwait Investment Authority (2%) e altri azionisti. Oltre ai servizi postali, il Gruppo Poste Italiane offre comunicazione integrata, prodotti di risparmio postale, servizi logistici, finanziari e assicurativi in tutta Italia.

Ecco i vari tipi di carte

Le carte prepagate Postepay possono essere vere e proprie carte fisiche oppure emesse virtualmente. Le principali offerte sono:

Postepay Evolution: i clienti possono disporre di ricevere lo stipendio o la pensione direttamente su questa carta utilizzando l’IBAN. È adatto anche per bonifici e pagamenti di bollette. La quota annuale è di € 12. La sua versione business rende possibili anche i trasferimenti internazionali. Alla carta Postepay Evolution Business è possibile abbinare un POS fisico, un POS mobile o il servizio Postepay Code. Entrambe le versioni sono a marchio Mastercard.

Postepay standard: l’opzione standard è una carta Visa che costa 10 euro per l’emissione e non ha canoni annuali. I clienti possono usarla per acquisti fisici o online in tutto il mondo. Possono prelevare contanti anche presso Postamat e bancomat bancari.

PostePay Impresa: ti aiuta a fare affari, pagando stipendi, rimborsi e compensi a dipendenti e partner. La carta viene consegnata dall’azienda al titolare che deve presentarsi all’ufficio postale con il proprio documento d’identità per attivarla. Sia l’azienda che il proprietario possono ricaricarla. Costa € 2,50 per essere emessa.

Postepay Twin: l’offerta è composta da due carte, una da cui inviare denaro e l’altra da cui ricevere denaro. Le carte possono essere utilizzate anche per tutti i tuoi acquisti e prelievi in tutto il mondo. Puoi acquistarle presso qualsiasi Ufficio Postale, e puoi inviare la Postepay Twin a chi vuoi tu. Puoi prelevare fino a 1000 euro all’anno.