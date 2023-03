Xiaomi 13, approfittate ora della promo lancio prima che sia troppo tardi

Il nuovo Xiaomi 13 è il prodotto più recente dell’azienda cinese di tecnologia, nota per i suoi smartphone di alta qualità a prezzi accessibili. Il dispositivo è stato lanciato sul mercato di recente e Amazon ha già annunciato un’offerta promozionale di lancio.

Xiaomi 13: la promo offerta da Amazon

Il prezzo di listino per lo Xiaomi 13 è di € 899, tuttavia, per un periodo limitato, Amazon lo vende ad un prezzo scontato di € 699, un risparmio di € 200. Questa è un’ottima opportunità per coloro che sono alla ricerca di un nuovo smartphone con un prezzo accessibile.

Lo Xiaomi 13 ha una serie di caratteristiche che lo rendono un dispositivo altamente desiderabile. Il telefono è dotato di un display AMOLED da 6,39 pollici con una risoluzione di 1080 x 2340 pixel e una densità di pixel di 403 PPI. Il display offre una qualità eccellente, con colori vivaci e dettagli nitidi.

Sotto il cofano, lo Xiaomi 13 è dotato di un processore Qualcomm Snapdragon 855 Plus, uno dei processori più potenti sul mercato. Questo è supportato da 6 GB di RAM e 64 GB di memoria interna. Inoltre, il telefono è dotato di una batteria da 4.000 mAh che supporta la ricarica rapida a 27 W.

Lo Xiaomi 13 dispone anche di un sistema di fotocamere impressionante. La fotocamera posteriore principale è una tripla fotocamera con una fotocamera principale da 48 MP, una fotocamera ultra grandangolare da 13 MP e una fotocamera teleobiettivo da 8 MP. La fotocamera frontale è da 20 MP, perfetta per selfie e videochiamate.

Il telefono utilizza il sistema operativo MIUI 11, basato su Android 10. Il sistema operativo è altamente personalizzabile, con molte funzioni avanzate e utili. Inoltre, il telefono è dotato di un lettore di impronte digitali sotto lo schermo e di una tecnologia di riconoscimento facciale. Il design del telefono è molto elegante e moderno. Il corpo è in vetro curvo 3D, con una finitura opaca che conferisce un aspetto premium. Il telefono è disponibile in tre colori: nero, blu e bianco.