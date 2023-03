Prodotti ritirati, grave richiamo per presenza di Escherichia coli nelle vongole

Il Ministero della Salute ha lanciato un nuovo richiamo relativo alla presenza di Escherichia coli nelle vongole vendute con il marchio Giò Mare. Ma cosa è l’Escherichia coli? Si tratta di un germe presente nell’intestino dell’uomo e di altri animali, appartenente alla famiglia delle Enterobacteriaceae. Alcuni ceppi di E. coli sono in grado di produrre tossine pericolose per la salute umana, inducendo una grave forma di diarrea emorragica. Inoltre, una possibile complicazione a seguito di un’infezione da STEC (5 sierotipi: O157, O26, O111, O103 e O145) può addirittura condurre alla morte (sindrome emolitica-uremica).

Prodotti ritirati: cosa succede se si mangiano le vongole contaminate

La presenza di Escherichia coli nelle vongole può essere causata da una cattiva igiene durante la raccolta o la manipolazione. La contaminazione può avvenire anche a seguito dell’ingestione di acqua contaminata da materiale fecale di animali o di esseri umani.

Ad ogni modo il Ministero della Salute ha lanciato il richiamo per evitare rischi per la salute dei consumatori. I prodotti ritirati coinvolti sono le Vongole Lupino (Chamelea Gallina), vendute in confezioni con la retina da mezzo chilo, un chilo e 5 chili, e le vongole Scrigno di Venere (Scapharca Inaequivalvis) appartenenti ai lotti 233581, 233781, 233981 e 233972 e divise in confezioni da mezzo chilo e un chilo.

Chiunque abbia acquistato questi ultimi è invitato a restituirli al punto vendita per richiedere il rimborso. Vi consigliamo di seguire il nostro consiglio e vi ricordiamo che dalle vongole si può contrarre una malattia caratterizzata da grave insufficienza renale acuta (spesso è necessario ricorrere alla dialisi), oltre che da anemia e piastrinopenia (scarso numero di piastrine) e che in alcuni casi (circa il 20%) si rivela appunto mortale.