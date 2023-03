WindTre accorcia sulle dirette concorrenti del mondo degli operatori telefonici, mediante il lancio di una nuova campagna promozionale che non ammette assolutamente repliche, ed al cui interno possiamo trovare una promozione specialissima ricca di contenuti e di giga.

Tutti coloro che vorranno richiedere l’attivazione dell’offerta oggetto del nostro articolo, devono sapere che l’attivazione richiede il cambio operatore telefonico, quindi non sarà possibile richiederla su nuova numerazione, ed allo stesso tempo che l’utente abbia meno di 30 anni. Se rispettate entrambi i prerequisiti allora potete dormire sonni tranquilli, e proseguire con la lettura.

WindTre, la promozione è una delle migliori

Il suo nome è WindTre Young 5G, una promozione disponibile al prezzo finale di soli 9,99 euro al mese, pagabili in due modi differenti: easy pay, quindi tramite conto corrente bancario o carta di credito, ma anche ricaricabile, con una limitazione importante.

Di base i contenuti prevedono illimitati minuti e SMS infiniti da poter utilizzare verso tutti i numeri di telefono registrati in Italia. Il bundle si estende ovviamente alla navigazione in rete, in questo caso la versione Easy Pay propone ben 100GB di traffico, i quali vengono ridotti a 50GB, nel caso in cui l’utente dovesse decidere di pagare tramite credito residuo. A prescindere dalla variante selezionata, ricordiamo comunque che la navigazione sarà alla massima velocità possibile, pari al 5G.

Esiste, infine, anche una variante WindTre Young+, con una spesa di 12,99 euro al mese, per godere degli stessi contenuti e di 200GB al mese.