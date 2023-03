Le app malware, anche conosciute come applicazioni malevole, sono programmi dannosi progettati per infettare i dispositivi degli utenti, rubare informazioni personali e danneggiare i dati. Queste app possono essere trovate su diverse piattaforme, come smartphone, tablet e computer, e sono distribuite attraverso vari mezzi, come email di phishing, siti web compromessi e app di terze parti.

Tali app sono un problema serio per gli utenti, in quanto possono causare gravi danni, come la perdita di dati personali e finanziari, il rallentamento del dispositivo e la possibilità di essere vittime di attacchi di hacking. Inoltre, queste app possono anche raccogliere informazioni sull’utente senza il loro consenso, come la posizione geografica, le abitudini di navigazione e le informazioni di accesso.

Per evitare di cadere vittima di app malware, ci sono alcune precauzioni da prendere. Innanzitutto, è importante scaricare solo app da fonti affidabili, come Google Play o l’App Store di Apple. In secondo luogo, è consigliabile installare un software antivirus sul dispositivo, in modo da proteggerlo da eventuali minacce. Inoltre, è importante leggere le recensioni degli utenti prima di scaricare un’app, in modo da avere un’idea di come funziona e di eventuali problemi che potrebbero sorgere.

App malware che non dovete installare