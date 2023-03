ChatGPT, anche Whatsapp ed Instagram nel mirino dell'Intelligenza Artificiale

L’annuncio di Mark Zuckerberg sulle nuove iniziative di Meta riguardanti l’IA ha attirato l’attenzione del mondo tecnologico. La società sta sviluppando un “nuovo gruppo di prodotti di alto livello” che integreranno ChatGPT nei suoi servizi ampiamente utilizzati da miliardi di persone in tutto il mondo.

ChatGPT: cosa sta tramando il team Meta?

Zuckerberg ha specificato che il team di Meta si concentrerà inizialmente sullo sviluppo di strumenti creativi basati sull’IA, ma l’obiettivo a lungo termine è creare “personaggi basati sull’IA che possano aiutare le persone in vari modi“. L’idea è quella di integrare i chatbot basati sull’IA in applicazioni come Whatsapp e Facebook Messenger per offrire assistenza clienti o supporto post vendita.

La società intende anche sperimentare filtri e formati pubblicitari basati sull’IA per Instagram insieme ad “esperienze video e multimodali”. Ahmad Al-Dahle, ex dirigente di Apple, guiderà il progetto e riporterà al Chief Product Officer Chris Cox.

Anche Elon Musk, fondatore di Tesla e SpaceX, sta pensando di sviluppare la sua IA. Secondo le fonti, avrebbe già contattato alcuni ingegneri e ricercatori per formare un team. L’annuncio arriva in un momento in cui sempre più aziende stanno investendo nell’Intelligenza Artificiale. Il successo di ChatGPT ad esempio ha spinto molte aziende a cercare di sfruttare l’IA per migliorare i loro prodotti e servizi attraverso chatbot, assistenti vocali, analisi dei dati, apprendimento automatico e robotica.

Malgrado l’efficienza della nuova tecnologia, questa spaventa molte persone a causa della privacy dei dati a rischio e del conseguente utilizzo delle proprie informazioni per fini pubblicitari o peggio ancora per manipolare le opinioni degli utenti.