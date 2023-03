WhatsApp ha recentemente introdotto un aggiornamento che potremmo quasi definire da impazzire, è pronto ad introdurre una funzione apprezzatissima dagli utenti, che può indubbiamente estendere al massimo l’usabilità quotidiana della famosa applicazione di messaggistica istantanea.

La rincorsa a Telegram prosegue, a conti fatti la rivale più agguerrita integra una serie di funzioni che al giorno d’oggi WhatsApp vorrebbe indubbiamente avere, per questo motivo anche il nuovo update porta al proprio interno un qualcosa che prima era presente solamente sulla rivale: la possibilità di auto-inviarsi i messaggi di testo.

WhatsApp, l’aggiornamento più pazzo in esclusiva

Il nuovo aggiornamento distribuito nell’ultimo periodo da WhatsApp porta con sé l’integrazione della funzione che spinge gli utenti a poter creare una chat privata all’interno della quale condividere messaggi testuali, immagini, file o allegati in generale. Una funzione che indubbiamente estende l’usabilità dell’applicazione, rendendola non solo un centro di aggregazione per mezzo del quale condividere dati ed informazioni con amici, ma anche con sé stessi.

L’incipit è importante, proprio perché dovete pensare che con tale introduzione potrebbe venire meno anche la necessità di fare affidamento su un servizio di cloud, ad esempio per il trasferimento di allegati tra vari device, in quanto caricandoli sulla chat privata, sarà possibile accedervi in un qualsiasi momento dai dispositivi effettivamente collegati al medesimo account, senza costi aggiuntivi o vincoli (tenete solo a mente che WhatsApp comprime parecchio le immagini, riducendone così la qualità generale).