WhatsApp, 3 funzionalità incredibili e SEGRETE utili anche per spiare

Alcune delle funzionalità di WhatsApp che sono arrivate ultimamente hanno lasciato stupiti gli utenti, i quali ora potranno avere molta più completezza all’interno della piattaforma di messaggistica istantanea. Ci sono però delle funzionalità davvero straordinarie che tutti possono scoprire anche esternamente alla celebre applicazione di messaggistica istantanea, la quale non può opporsi questa volta.

WhatsApp: ecco tre funzioni eccezionale

Dopo aver battuto più volte sul campo le altre applicazioni che erano in grado di spiare gli utenti nelle loro conversazioni, sembra che qualcosa di simile sia purtroppo tornato. Da precisare che non si tratta di un’applicazione invasiva come le altre che un tempo minacciavano i poveri clienti di WhatsApp. La prima funzionalità esterna di cui parleremo oggi è infatti quella che esiste grazie all’applicazione che prende il nome di Whats Tracker. Una soluzione del genere consente ogni giorno di selezionare uno o più numeri all’interno della propria rubrica, i quali ovviamente devono essere presenti su WhatsApp, per capire quali sono gli orari precisi di entrata e di uscita all’interno della celebre chat. Vi verrà notificato istantaneamente quando la persona che stavate tracciando, entrerà o uscirà da WhatsApp. L’applicazione al momento è gratuita e alla fine della giornata fornisce anche un report completo con tutti gli orari.

L’altra applicazione che non potete lasciarvi scappare è Unseen, la quale vi permetterà di leggere esternamente i messaggi in arrivo su WhatsApp. Non aggiornerete dunque l’ultimo accesso e soprattutto non risulterete online. Infine se avete bisogno di recuperare dei messaggi che sono stati appositamente cancellati prima che potesse leggerli, ecco il vostro soccorso WAMR.