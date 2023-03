Sebbene un attacco nucleare non sia una minaccia imminente, le capacità nucleari di America, Russia, Europa e Cina hanno sollevato nuovamente la domanda: “come si sopravvive a un attacco nucleare?”

In caso di attacco nucleare, gli scienziati affermano che ci sono alcuni modi per stare al sicuro, supponendo che tu sopravviva all’esplosione stessa.

Le esplosioni nucleari causano un’onda d’urto che può radere al suolo gli edifici, secondo il Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti. L’esplosione provoca anche un’ondata di calore che può essere fatale o causare gravi ustioni alla pelle e agli occhi.

Se sopravvivi all’esplosione, la prima cosa da fare è entrare, preferibilmente sottoterra: solo così facendo puoi ridurre l’esposizione di un fattore 10, dicono gli esperti.

Bisogna lavare qualsiasi cosa

Anche il tempismo è fondamentale. Ci vogliono circa 15 minuti perché il fallout di un’esplosione nucleare ritorni sulla Terra, ma impiegare il minor tempo possibile per entrare è importante, secondo Michael Dillon, uno scienziato del Lawrence Livermore National Laboratory.

Il modello di Dillon tiene conto del tempo di transito e dei modelli spaziali delle radiazioni di ricaduta per individuare con precisione quando dovresti cercare di trovare un riparo se non sei già in una zona sicura. Se non sei in un rifugio sicuro, puoi raggiungere un rifugio adeguato entro cinque minuti, altrimenti dovresti evacuare immediatamente. Ma se non riesci a trovare un rifugio adeguato entro 15 minuti, dovresti aspettare 30 minuti dopo la detonazione prima di evacuare.

L’uso dei suoi consigli potrebbe salvare da 10.000 a 100.000 vite, stima Dillon.

Chiunque sia stato eventualmente esposto al fallout dovrebbe immediatamente rimuovere i propri indumenti contaminati e lavare la pelle non protetta. Assicurati di lavare anche il tuo animale domestico, se c’è la possibilità che sia stato esposto alle radiazioni.