La minaccia di un’esplosione nucleare sta diventando sempre più importante se pensiamo a cosa sta succedendo negli ultimi anni. Ma cosa bisogna fare in caso di attacco?

Trova un rifugio vicino a casa, al lavoro, a scuola, ecc. Il rifugio può essere sia un seminterrato che una stanza all’interno di un edificio in materiale come mattoni, cemento e terra, elementi che bloccano le radiazioni meglio di legno, cartongesso o lamiera sottile.

Come riparo all’interno dell’edificio, è preferibile scegliere un bagno o un ripostiglio, situato più lontano dalle pareti esterne e dal tetto. Perché i materiali radioattivi si depositano sulle pareti esterne e sul tetto. In un edificio a più piani in mattoni o cemento, i più sicuri sono le stanze chiuse ai piani intermedi.

Il rifugio più affidabile è il seminterrato. I rifugi sotterranei possono proteggere non solo dalle radiazioni, ma anche da detriti e onde d’urto.

Prepara anche una valigia. È auspicabile che ce ne siano molti nei luoghi in cui ti trovi più spesso: a casa, al lavoro. Dovrebbero avere un cambio di vestiti, acqua in bottiglie chiuse, prodotti confezionati ermeticamente per la conservazione a lungo termine.

Ecco cosa acquistare in prevenzione

Inoltre, dovresti acquistare:

• Maschere FFP2 o FFP3

• Robusti sacchi in polietilene,

• Impermeabili in film/polietilene

• Nastro (preferibilmente rinforzato)

• Guanti di gomma per uso domestico

• Occhiali per la protezione degli occhi

• Solvente per unghie o acetone puro

• Mappa e bussola.

• Dosimetro

•Ioduro di potassio

•Ricevitore radio.

La radio può rimanere l’unica fonte di informazioni se altre reti di comunicazione sono danneggiate dall’esplosione.