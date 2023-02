Sul fondo dell’oceano sono state trovate due forme di vita estinte che apparentemente son sopravvissute dopo 270 milioni di anni. La creatura crinoide paleozoica era ancora viva sul fondo marino dell’Oceano Pacifico, proprio vicino a Shikoku, in Giappone.

I gigli di mare (noti anche come crinoidi) e gli esacoralli sono due delle creature più marine che erano molto comuni nell’era paleozoica. Secondo i ricercatori paleontologici in Polonia e in Giappone, i due sono stati il primo resoconto di una relazione simbiotica tra crinoidi ed esacoralli, riferisce Science Alert.

I due condividono una relazione simbiotica dall’inizio della loro era e, sorprendentemente, sono ancora legati l’uno all’altro anche dopo diverse generazioni. Di conseguenza, i ricercatori hanno affermato che il fossile è forse una risposta a molti degli enigmi che ancora non sono stati risolti.

Un legame che è durato milioni di anni

L’associazione tra gli organismi paleozoici era evidentemente inscindibile. Il fondo marino del Pacifico era pieno di coralli attaccati a steli crinoidi che si estendevano dal fondo marino.

Così tanto legati tra loro, i crinoidi e gli esacorali specifici sono scomparsi dal regno animale subito dopo la fine dell‘era paleozoica. Con ciò, gli esperti hanno concluso che erano estinti. Alcune delle due specie sono sopravvissute e hanno continuato ad esistere nell’era mesozoica subito dopo la fine del Triassico, ma non sono mai state più viste.

Il team di ricerca ha utilizzato un microscopio stereoscopico per catturare un’osservazione dettagliata dei campioni. Inoltre, avevano la microtomografia non distruttiva del campione, scansionando le creature per svelare la loro composizione interna, struttura e DNA.