Il Giappone ha dichiarato martedì che inizierà a scaricare l’acqua radioattiva trattata dalla centrale nucleare di Fukushima paralizzata nell’Oceano Pacifico entro due anni. I funzionari di Tokyo hanno detto che l’acqua sarebbe stata prima filtrata e diluita a livelli sicuri, ma molti residenti rimangono fermamente contrari al piano.

I manifestanti si sono riuniti davanti alla residenza del primo ministro Yoshihide Suga nel centro di Tokyo per denunciare la decisione del governo.

Più di un milione di tonnellate di acqua contaminata è attualmente immagazzinata presso la centrale elettrica di Fukushima in un enorme parco serbatoi abbastanza grande da riempire 500 piscine olimpioniche. Le acque reflue provengono dall’acqua pompata per raffreddare i reattori danneggiati dell’impianto e anche dalla pioggia e dalle acque sotterranee che penetrano nell’impianto, che è stato gravemente danneggiato dal terremoto del 2011 e dal successivo tsunami che hanno devastato la costa nord-orientale del Giappone.

Il governo dice che ha semplicemente esaurito lo spazio per immagazzinare tutta l’acqua. Il piano per scaricare l’acqua nell’oceano è venuto alla luce per la prima volta nell’autunno dello scorso anno, quando i notiziari giapponesi hanno citato funzionari anonimi che affermavano che la decisione era stata presa.

“Non possiamo rinviare una decisione sul piano per trattare con l’acqua trattata, per evitare ritardi nei lavori di smantellamento della centrale nucleare di Fukushima Daiichi“, ha dichiarato il segretario capo di gabinetto Katsunobu Kato nell’ottobre 2020, senza commentare direttamente sul piano o sulla sua tempistica.

Un problema che riguarda il mondo intero

Martedì, Suga ha affermato che dopo anni di studio, i suoi consulenti scientifici avevano concluso che lo scarico oceanico era il modo più fattibile per far fronte al surplus di acqua contaminata.

“Anche l’Agenzia internazionale per l’energia atomica sostiene questo piano come scientificamente ragionevole“, ha affermato.

Ma la decisione di scaricare le acque reflue di Fukushima nell’oceano ha attirato l’attenzione dei vicini paesi asiatici e dei pescatori locali lungo la costa del Giappone.

La Cina ha definito la decisione “estremamente irresponsabile” e la Corea del Sud ha convocato l’ambasciatore giapponese a Seoul sulla questione.

“Ci hanno detto che non avrebbero rilasciato l’acqua in mare senza il sostegno dei pescatori“, ha detto all’emittente nazionale NHK Kanji Tachiya, che guida una cooperativa locale di pesca a Fukushima, prima dell’annuncio. “Non possiamo sostenere questa mossa per infrangere quella promessa e rilasciare l’acqua in mare unilateralmente“.

I critici, tra cui lo specialista nucleare di Greenpeace Shaun Burnie, sostengono che il Giappone dovrebbe continuare a immagazzinare le acque reflue vicino all’impianto di Fukushima colpito.

“Scaricare deliberatamente e contaminare l’Oceano Pacifico dopo decenni di contaminazione già dall’industria nucleare e dai test sulle armi nucleari non è accettabile“, ha affermato.